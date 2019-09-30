2019-09-30T17:36:33+03:00
Общество

В Новороссийске установили памятную доску герою, закрывшему собой пулемет фашистов

Старший сержант Салахутдин Валиулов совершил подвиг 15 сентября 1943 года
Андрей ГОРЕЛОВ
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Мемориальную доску установили на здании, где старший сержант совершил подвиг\ФОТО: Виктор БУРАВКИНМемориальную доску установили на здании, где старший сержант совершил подвиг\ФОТО: Виктор БУРАВКИН
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О подвиге сержанта Салахутдина Валиулова знает каждый новороссиец. В сентябре 1943 года он бросился на пулемет фашистов, чтобы спасти своих товарищей. Тогда советские войска начали наступление, чтобы захватить прилегающие к городскому элеватору кварталы. Но на одной из улиц наступление остановилось из-за дота фашистов в здании. Штурмовая группа под командованием старшего сержанта Салахутдина Валиулова забросала немцев гранатами, ворвалась в здание и захватила его.

Вот только атаковать немецкое укрепление было нельзя.

- Немецкий пулемет из подвала здания простреливал все улицы, - рассказывает краевед Виктор Буравкин. - Старший сержант Салахутдин Валиулов пополз к доту. Фашисты заметили его и открыли пулеметный огонь. Боец метнул гранату, орудие замолчало, а потом снова ожило. В этот же момент сержант поднялся во весь рост и кинулся с гранатой на дот. Фашисты расстреливали бойца практически в упор, а тот бросился грудью в огневую точку и накрыл собой пулемет.

Пока немцы отвлеклись на сержанта, советские солдаты все-таки выбили их из укрепления и путь к элеватору оказался свободен. Старшего сержанта Валиулова похоронили в братской могиле во дворе элеватора. Затем останки перезахоронили на мемориальном комплексе у Мысхакского шоссе.

Бойца похоронили в братской могиле 16 сентября 1943 года\ФОТО: Виктор БУРАВКИН

Бойца похоронили в братской могиле 16 сентября 1943 года\ФОТО: Виктор БУРАВКИН

Старшего сержанта Валиулова хотели посмертно представить к званию Героя Советского Союза, но из-за того, что кто-то перепутал буквы в фамилии героя, награду он не получил. И лишь много лет спустя, 29 сентября 1980 года, сержант Валиулов был награжден орденом Отечественной войны I-й степени посмертно. Награду вручили его семье - жене и сыну. В родном селе Клящево, что в Казани, его именем назвали улицу и школу.

А теперь подвиг бойца решили увековечить и в Новороссийске. На том здании, где герой накрыл собой вражеский пулемет, установили мемориальную доску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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