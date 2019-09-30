Посетить поликлинику и оформить документы для налоговой теперь можно не выходя из дома

«Ростелеком» продолжает стирать границы между цифровым и реальным миром, позволяя людям экономить время и силы. Новый сервис компании разработан таким образом, чтобы даже в самых отдаленных населенных пунктах в любой день недели можно было получить консультацию квалифицированного врача. Если потребуется, даже из крупной московской клиники.

Доктор всегда рядом

Круглосуточную врачебную помощь призван обеспечить цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье». С помощью мобильного приложения и сайта всем пользователям открыт доступ к онлайн консультациям терапевтов и по записи – профильных специалистов. Проект реализуется совместно с ведущим российским разработчиком онлайн проектов в области здравоохранения и телемедицины ООО «Мобильные Медицинские Технологии». Теперь отпала необходимость идти в поликлинику, подвергая здоровье нежелательным вирусным атакам, а нервную систему – суровым испытаниям в больничных очередях.

Сегодня клиентам доступны три программы: «Домашний доктор», «Семейный доктор» и «Личный эксперт». Первые две рассчитаны на одного или трех человек, включают неограниченное количество обращений к дежурному врачу и ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Подписка «Личный эксперт» подразумевает индивидуальную углубленную работу с профильными врачами. В качестве опции имеется расшифровка результатов анализов и соответствующие консультации.

– «Ростелеком.Здоровье» — следующий шаг в развитии экосистемных продуктов для всей семьи. Благодаря ему наши клиенты без поездок в поликлинику, очередей и стрессов, в удобном для них формате могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, причем по доступным ценам. Сервис предлагает индивидуальные или семейные программы, в зависимости от потребностей обратившегося. Теперь у наших клиентов появляется выбор: идти в поликлинику, где сосредоточено большое количество уже заболевших людей, или получить оперативную консультацию, не выходя из дома и тут же приступить к лечению», — рассказала директор по работе с массовым сегментом «Ростелеком-Юг» Анна Роднова.

Как и где получить консультацию

Для пользователей сервиса «Ростелеком.Здоровье» консультации оказывают лучшие высококвалифицированные врачи крупнейших клиник Москвы и Санкт-Петербурга. В проекте участвуют ключевые медучреждения страны, в том числе:

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,

ГНЦ «Институт иммунологии и аллергологии»,

ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ,

Медицинский научный центр «МедБиоСпектр»,

Медико-генетический центр Genotek и др.

Воспользоваться сервисом можно 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира, где есть интернет. Клиенты могут задать вопрос доктору по телефону, в чате или посредством видеосвязи. Дежурный врач отвечает в течение нескольких минут.

– Я уже успела воспользоваться консультацией для своего ребенка и осталась очень довольна. Ночью у сына поднялась температура, я обратилась за консультацией по видеосвязи. Описала симптомы, перечислила болезни, которыми он болел раньше и получила развернутый ответ с подробными рекомендациями. Раньше я бы перевернула весь интернет, перечитала бы все форумы молодых мам, и в итоге все равно вызвала бы скорую или врача на дом, так как доверяю только квалифицированным специалистам. Теперь я спокойна, потому что медицинская помощь всегда под рукой, – поделилась Валентина Егорова, подписчик сервиса «Ростелеком. Здоровье».

Узнать, как облегчить себе жизнь и получать медицинские консультации удаленно с помощью услуги «Ростелеком.Здоровье» можно на сайте или в мобильном приложении сервиса.

Вернуть налоговый вычет быстро и легко

Существенно облегчить жизнь позволяет еще один онлайн-сервис «Ростелеком Налоги». Он поможет заказать подготовку декларации и получить консультации профессионалов по тому, как наилучшим образом оформить налоговый вычет.

Воспользоваться услугой совсем несложно, ведь сервис имеет интуитивно понятный интерфейс, готовые решения по видам вычетов (социальный, имущественный, инвестиционный и другие), пошаговую инструкцию и доступ к бесплатной консультации. Средний срок подготовки документов всего 1 день.

- Часто наши сограждане сталкиваются с трудностями при оформлении налогового вычета. Заполнение декларации требует не только времени, но и профессиональных знаний. Поэтому мы запустили такой сервис, который избавляет наших клиентов от забот по оформлению документов и делает это максимально оперативно, просто и качественно, - рассказывает заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом Анна Роднова.

Новый сервис сразу определяет максимальную сумму, возможную к возврату и фиксирует стоимость услуги, которая на текущий момент находится в диапазоне 800-1100 рублей. При подаче документов для налогового вычета или декларации на каждом шаге для клиентов доступна консультация личного налогового эксперта, как по телефону, так и на сайте.

Многие клиенты уже оценили удобство полностью автоматизированного сервиса. Он не требует ручного ввода данных – достаточно загрузить фотографии или скан-копии документов, остальное система сделает сама. При этом безопасность персональных данных гарантируется современными технологиями защиты информации. Стоит отметить, что оплата за услугу происходит только после подготовки самой декларации.

- Я давно намеревался оформить налоговый вычет за приобретение квартиры, но тяжелый опыт знакомых и коллег, которые в свое время столкнулись со множеством трудностей при оформлении документов, все время удерживал меня от задуманного. С запуском услуги «Ростелекома» я удивился, насколько это может быть просто и доступно. Буквально за несколько дней я собрал документы и оформил декларацию. Жду поступления денег на счет – рассказывает житель Ростова-на-Дону Андрей Гореликов.

На сегодняшний день услугой воспользовались уже более 140 тыс. человек и вернули в общей сумме более 150 млн рублей. И популярность сервиса набирает обороты – с каждым днем к нему присоединяются новые пользователи. Ведь «Ростелеком. Налоги» позволяет горожанам и жителям сельской местности быстро подготовить необходимые документы для предоставления их в ФНС.

Заказать декларацию или узнать подробнее о сервисе «Ростелеком Налоги» можно на сайте, по телефону 8-800-301-09-22 или в центрах продаж и обслуживания компании.