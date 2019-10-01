Кубанского богатыря, переворачивающего 300-килограммовые шины, забирают в армию

С 1 октября начинается осенний призыв в армию. В числе тех, кто пойдёт служить, и кубанский богатырь - 23-летний Артём Афанасенко из станицы Крыловской.

При виде Артёма у девчонок замирает сердце, а парни – побаиваются. Крупный (весит 100 кг – прим.ред), статный, широкоплечий парень с мощными руками. Конкурентов на селе у него точно нет. Никто не хочет связываться с хлопцем, который переворачивает колеса от «Кировца» весом 350 кило, тянет на раз автобус с привязанными к нему легковушками и поднимает штангу, на которой блины по 150 кг с обеих сторон.

Артем сейчас еще и к армии готовится, Родину защищать. Коня, шлема, меча и кольчуги не хватает.

«Не хочу связываться с криминалом, хочу детей тренировать»

Артем Афанасенко в этом году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Экономическая безопасность». Собственно из-за учёбы у него была отсрочка от армии. Но признается, что профессия уступает спорту – Артёму по душе тяжелая атлетика. Два года назад он разгружал морковные фуры, чтобы заработать на соревнования. А в этом году стал Мастером спорта.

- От университета я ездил на Чемпионат Минсельхоза России в Саратов, там получил Мастера спорта по движениям: приседания 250 кг, жим лёжа 160 кг, становая тяга 300 кг. Мои достижения со временем расставили приоритеты. Не смотря на престиж своей специальности, я хочу тренировать детей. Так же вкладывать в них свои силы, как в своё время вложил в меня мой тренер, - поделился с «Комсомольской правдой» - Кубань» призывник.

afanasenkoartem На универсиаде Минсельхоза России

«Сижу на чемоданах»

Но армию Артём считает проходным билетом в различные сферы деятельности.

- Сейчас без службы никуда. Я хочу своим примером вернуть молодежь на спортплощадки и стадионы. Но жизнь – она длинная. Никто не знает, что может произойти через год, или даже месяц. Поэтому отслужить, это, конечно, выполнить долг перед Отечеством в первую очередь, но во вторую – это дать себе шанс на выбор профессии в случае непредвиденных обстоятельств, - отметил Афанасенко.

2 октября Артему нужно пройти медкомиссию, после которой он отправится к месту прохождения службы. Вот, куда именно, новобранец узнает только в воинской части.

- Надеюсь, с моими данными возьмут служить в спортроту. Там я не потеряю физическую форму и продолжу заниматься силовым экстримом. Морально я уже готов к армии. Вещи некоторые собрал, как говорится «сижу на чемоданах», - рассказал «КП» - Кубань» Артем.

Впереди у богатыря один год армии. Есть время послужить, поразмыслить и подготовить программы эффективных тренировок для первых учеников-спортсменов.