Первышов: Снос Сенного рынка пока под вопросом

О том, что остатки Сенного рынка снесут, слухи поползли по Краснодару в начале сентября. Об этом стали шептаться сами торговцы, жаловались своим покупателям.

Речь идет о так называемом «скобяном квартале», который расположен в границах улиц Октябрьской, Калинина, Кирова и Буденного. Это единственный сохранившийся до наших дней «квадрат» Сенного базара. Именно здесь сейчас продают хозтовары, стройинструменты и сантехнику.

Эти ряды существуют здесь не одно десятилетие, и стоит сказать, переезд этих торговых точек ранее уже планировался. В июле 2007 года этот «кубик» собирались перенести на прилегающую территорию «шайбы». Так в народе называют круглый крытый рынок, расположенный на улице Октябрьской. Но эти планы так не воплотились в жизнь.

И вот спустя больше 10 лет об этом снова заговорили, но в администрации призвали не торопить события.

- По поводу сноса Сенного рыка пока ничего не могу сказать. Там расположено более 200 торговых точек. Сейчас сотрудники администрации выясняют, есть ли договоры, заключенные с хозяйствующими субъектами. Но хочу сказать, что то, в каком виде сейчас находится рынок, он быть не должен. Тем более в центре города, - рассказал глава Краснодара Евгений Первышов.