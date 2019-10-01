Краснодар – Хетафе (Испания). Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября

В четверг 3 октября «Краснодар» на домашней арене принимает испанский «Хетафе» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. В первой игре турнира российский клуб был неожиданно разгромлен «Базелем» в Швейцарии, а испанцы выиграли у «Трабзонспора» дома благодаря голу Анхеля.

«Краснодар» в сентябре выдал серию из трех поражений подряд, пропустил много мячей и вылетел из Кубка России, но после этого смог поднять настроение болельщикам, одержав дома победу над «Арсеналом».

«Хетафе» в сентябре потерпел только одно поражение – от «Барселоны» (0:2), а до этого выдал футбольный спектакль в игре с «Валенсией», которая завершилась со счетом 3:3.

«Краснодар» в домашнем чемпионате пока четвертый, отставая от лидирующего ЦСКА всего на одно очко, «Хетафе» 16-й в Примере, имея семь очков после семи туров.

Прогноз и ставки на матч Краснодар – Хетафе 3 октября

Букмекеры считают, что игра будет равной с небольшим перевесом «Краснодара». Коэффициент на победу хозяев – 2,5, на ничью – 3,3, на победу «Хетафе» - 2,85.

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 2,5)

История встреч Краснодар – Хетафе

Эта встреча станет первой в истории противостояния. Более того, «Хетафе» прежде никогда не встречался с российскими клубами.

А вот «Краснодар» играет с испанцами регулярно, «Хетафе» станет для «быков» уже пятым соперником из этой страны. До этого российский клуб встречался с «Реалом Сосьедад», «Сельтой», «Севильей», «Валенсией».

В прошлом сезоне «Краснодар» вылетел из Лиги Европы УЕФА после обидной домашней ничьей с «Валенсией».