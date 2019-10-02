Мантас Калниетис: В моем доме в Краснодаре теперь живет Фридзон

Один из самых неожиданных трансферов прошедшего межсезонья в баскетбольном «Локо». К радости болельщиков в команду вернулся литовский разыгрывающий Мантас Калниетис. Он уже выступал за краснодарский клуб на протяжении трех лет с 2012 по 2015-й годы. Он играл ключевую роль в победе в Еврокубке и дебютировал с «красно-зелеными» в Евролиге.

После ухода из «Локомотива-Кубани» Калниетис выступал за родной «Жальгирис», миланскую «Олимпию» и французский АСВЕЛ, в составе которого выиграл чемпионат и Кубок Франции.

- С одной стороны это неожиданный поворот, когда легионер возвращается, уехав из России. Но с другой стороны, я очень рад вернуться в Краснодар. Адаптация проходит очень легко, ведь я уже все знаю и о городе и о клубе, - рассказал «КП-Кубань» 33-летний разыгрывающий.

Мантас Калниетис - разыгрывающий ПБК "Локомотив-Кубань"

- Что изменилось в «Локо» с тех пор?

- В команде изменилось все! Ну, кроме нескольких человек в офисе, и тренера по физической подготовке Олега Красноруженко. Так, что в этом плане «Локомотив» для меня совершенно новая команда. Тем интереснее!

- Ты летом выступал со сборной на Кубке мира, на отдых практически не было времени. Как оцениваешь свое состояние?

- Да, мы начали работать со сборной раньше, чем остальные ребята, поэтому на данный момент я в отличной форме и чувствую себя великолепно. Возможно, по ходу сезона придет время перезарядить батареи и взять небольшую паузу, но на данный момент состояние просто прекрасное.

- Что скажешь о своей новой команде?

- С парнями налаживается отличное взаимодействие, в коллективе собраны хорошие игроки. Но по большому счету, всем все равно, какая у нас «химия» - на первом месте стоит результат.

- Какие задачи стоят перед вами в этом сезоне?

- О каких-то конкретных целях на сезон говорить рано, потому что мы пока не так много знаем о других командах. Мы будем идти постепенно от игры к игре, фокусироваться на результате в каждом матче. А о дальних перспективах можно будет говорить уже по ходу сезона.

- Очень бы хотелось сказать, что Мантас вернулся в Краснодар, чтобы снова выиграть Еврокубок…

- Нет, так нельзя говорить, потому что сезон в Еврокубке очень длинный. Нужно идти от игры к игре, концентрироваться на каждом матче. Если мы сейчас будем думать о том, что будет в апреле, и как мы выступим в финале, нас могут просто растоптать в групповом этапе.

- Какова твоя роль в команде, о чем говорили с тренером?

- Да, конечно, мы разговаривали с тренером. Передо мной не поставлено каких-то новых задач. Я, как и на протяжении всей карьеры, буду разыгрывающим, помогать на позиции атакующего защитника, делиться опытом с ребятами, которые знают меньше меня.

- Ну и последний вопрос. Как обустроился в Краснодаре, поселился в том же доме, что и жил раньше?

- Было бы неплохо, но нет. В доме, где я раньше жил, сейчас живет Виталий Фридзон. Но я уже нашел новые апартаменты для себя, никаких проблем. Хорошо ориентируюсь в своем районе, знаю, где находится все, что мне нужно, когда бывают пробки, как их объехать. Тут очень пригодился прошлый опыт. К счастью, я не новичок в Краснодаре!