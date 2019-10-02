Друзья 16-летней красавицы даже не догадывались, что девочка серьезно больна

Глядя на сияющую юностью красавицу Дарину Семенову, никогда не подумаешь, что она нездорова. Свою тугоухость юная студентка медицинского колледжа в Армавире тщательно скрывала пока это не заметили ее преподаватели.

Оказывается, малышке было 4 годика, когда она переболела гнойным отитом. И после него у Дарины стал пропадать слух.

- Дочка родилась абсолютно здоровым ребенком, - рассказывает «КП» - Кубань» мама девочки Тамара Семенова. - Но после болезни врачи решили, что ей надо делать кохлеарную имплантацию, то есть вживлять искусственный слуховой аппарат.

Но так как слух у Дарины пропал лишь частично, было решено прибегнуть к постоянный тренировкам. Ежедневные занятия с логопедами, сурдологами и мамина молитва сотворили настоящее чудо. Все время пока девочка училась в абсолютно обычной школе и жила полноценной жизнью ребенка о проблемах со слухом никто не знал. В прошлом году девочка окончила 9 классов и осуществила свою заветную мечту - поступила в медицинский колледж на фармацевта.

Правда, успехам дочки родители радовались недолго. Полгода назад Дарина стала с трудом воспринимать речь педагогов на занятиях, и учеба даваться ей перестала.

Дарина старается не выкладывать свои фотографии в сеть, снижение слуха породили в ней многочисленные комплексыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам врачей, на новое ухудшение слуха повлияла перемена образа жизни. За последние полгода Дарина практически полностью лишилась возможности воспринимать речь и звуки. Юная красавица начала стесняться и комплексовать.

Помогут ей вновь слышать окружающий мир сверхмощные слуховые аппараты. Их стоимость 190 000 рублей. Но в семью, где трое детей, пришла новая беда.

Дарина - будущий фармацевт, если девочке удастся закончить учебу. Фото: http://kraydobra.ru

Младший брат Дарины, 4-летний Мурат, тоже не слышит. Теперь эта сумма удваивается.

На день рождения мальчика врачи ему тоже поставили тугоухость. Мама с папой проплакали весь день. Сейчас ребенок фактически не разговаривает. Его словарный запас — 10 слов. И родители обращаются ко всем неравнодушным, помочь их детям вернуть счастливое будущее. Для этого всего лишь нужно сделать пожертвование через фонд «Край добра». Вы можете отправить СМС со словом «СЧАСТЬЕ» через пробел указав сумму на номер 7715. Помочь детям может даже минимальный взнос в 100 рублей.