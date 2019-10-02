2019-10-02T15:13:41+03:00
Общество

Госуслуги Фонда соцстрахования в Краснодаре и новые подходы к реабилитации после травмы на работе

Специалисты также расскажут о контроле условий труда на предприятиях кубанской столицы
Сергей Петров
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Дата проведения: 4 октября 2019 г. в 13-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, отель «Платан Южный»Дата проведения: 4 октября 2019 г. в 13-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, отель «Платан Южный»Фото: Петр СОКОЛОВ
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Фонд социального страхования РФ совместно с Краснодарским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводит круглый стол на темы «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы профилактики производственного травматизма, комплексная реабилитация и возвращение к трудовой деятельности пострадавших от несчастных случаев на производстве, контроль условий и охраны труда на предприятиях Краснодарского края, концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм» и текущая ситуация по городу региону. Кроме того, специалисты расскажут о госуслугах фонда, которые позволят упростить оформление необходимых пособий, и многое другое.

Дата проведения: 4 октября 2019 г. в 13-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, отель «Платан Южный».

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