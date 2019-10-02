Госуслуги Фонда соцстрахования в Краснодаре и новые подходы к реабилитации после травмы на работе

Фонд социального страхования РФ совместно с Краснодарским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда» проводит круглый стол на темы «Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы профилактики производственного травматизма, комплексная реабилитация и возвращение к трудовой деятельности пострадавших от несчастных случаев на производстве, контроль условий и охраны труда на предприятиях Краснодарского края, концепция Vision Zero или «Нулевой травматизм» и текущая ситуация по городу региону. Кроме того, специалисты расскажут о госуслугах фонда, которые позволят упростить оформление необходимых пособий, и многое другое.

Дата проведения: 4 октября 2019 г. в 13-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 16, отель «Платан Южный».