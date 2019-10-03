Краснодар – Хетафе 3 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы

«Краснодар» матчем против испанского «Хетафе» 3 октября начинает домашние игры в Лиге Европы. В первом туре «быки» провалили игру с «Базелем» в Швейцарии и были разгромлены со счетом 5:0. А испанской команды уже есть в активе три очка, благодаря победе с минимальным счетом над турецким «Трабзонспором». Главная интрига: сможет ли «Краснодар» реабилитироваться после неудачного отрезка и набрать первые очки в Лиге Европы.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – Хетафе 3 октября 2019.

Статистика личных встреч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Эта встреча станет первой в истории противостояния. Более того, «Хетафе» прежде никогда не встречался с российскими клубами.

А для «Краснодара» «Хетафе» стал уже пятой испанской командой, с которой черно-зеленые сыграют в еврокубках. Прежде они пересекались с «Реалом Сосьедадом», «Сельтой», «Севильей» и «Валенсией». У испанцев солидный перевес – 5 побед, ничья и 2 поражения в 8 матчах. Но в прошлом сезоне «горожане» обыграли дома «Севилью» и едва не прошли «Валенсию» в плей-офф, все решил гол на последних минутах.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Букмекеры считают, что игра будет равной с небольшим перевесом «Краснодара». Коэффициент на победу хозяев – 2,5, на ничью – 3,3, на победу «Хетафе» - 2,85.

Прогноз на матч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 2,5)

Где смотреть онлайн матч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Хетафе можно посмотреть 3 октября, она начнется в 21:50 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар – Хетафе 3 октября 2019 можно следить на сайте kp.ru