2019-10-03T15:48:30+03:00
Спорт

Краснодар – Хетафе 3 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Лиги Европы

Футбол, матч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч группового этапа Лиги Европы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Трансляция матча Краснодар - Хетафе 3 октября Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОТрансляция матча Краснодар - Хетафе 3 октября Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
Изменить размер текста:

«Краснодар» матчем против испанского «Хетафе» 3 октября начинает домашние игры в Лиге Европы. В первом туре «быки» провалили игру с «Базелем» в Швейцарии и были разгромлены со счетом 5:0. А испанской команды уже есть в активе три очка, благодаря победе с минимальным счетом над турецким «Трабзонспором». Главная интрига: сможет ли «Краснодар» реабилитироваться после неудачного отрезка и набрать первые очки в Лиге Европы.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – Хетафе 3 октября 2019.

Статистика личных встреч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Эта встреча станет первой в истории противостояния. Более того, «Хетафе» прежде никогда не встречался с российскими клубами.

А для «Краснодара» «Хетафе» стал уже пятой испанской командой, с которой черно-зеленые сыграют в еврокубках. Прежде они пересекались с «Реалом Сосьедадом», «Сельтой», «Севильей» и «Валенсией». У испанцев солидный перевес – 5 побед, ничья и 2 поражения в 8 матчах. Но в прошлом сезоне «горожане» обыграли дома «Севилью» и едва не прошли «Валенсию» в плей-офф, все решил гол на последних минутах.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Букмекеры считают, что игра будет равной с небольшим перевесом «Краснодара». Коэффициент на победу хозяев – 2,5, на ничью – 3,3, на победу «Хетафе» - 2,85.

Прогноз на матч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф. 2,5)

Где смотреть онлайн матч Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Хетафе можно посмотреть 3 октября, она начнется в 21:50 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар – Хетафе 3 октября 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар – Хетафе 3 октября 2019 можно следить на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
15 сотрудников кубанского Минздрава наказали за недостоверные сведения о доходах
Бывший глава Белореченского района стал мэром Ялты
В Краснодаре ограничат движение на участке улицы Захарова
Бывшие налоговики из Армавира получили на двоих 14,5 лет за взятку
С начала года количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%
Этой осенью в армию отправятся около 6 тысяч кубанцев
ВТБ Лизинг ожидает роста отрасли за счет автолизинга
На Кубани снизилась подростковая преступность
С начала года более 2,5 тысяч кубанских врачей прошли переподготовку
В краевой столице реставрируют военные памятники
Российские туристы пересаживаются из поездов в самолеты
«Ростелеком» поддержал открытие инклюзивной мастерской «НеПросто керамика» в Краснодаре
В Дни науки и фантастики в «Сочи Парке» соберутся супергерои
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Сочи продавец случайно отрубил себе часть пальца блендером
В Краснодаре парк «Солнечный Остров» отметит свое 60-летие
В Краснодаре из-за футбольного матча продлят время работы общественного транспорта
В Сочи будут судить 16-летнюю девочку, которая зарезала ножом брата своего парня
В Северском районе погиб мотоциклист
В Сочи пройдет Чемпионат России по парусному спорту
В «Три-З» стартовал первый обучающий курс по имплантации факичных интраокулярных линз
ВТБ раскрыл первые эскроу-счета
В Армавире руководителя городского управления Пенсионного фонда оштрафовали
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»