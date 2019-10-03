Полиция вернула сочинскому художнику украденную три года назад картину

Сотрудники транспортной полиции Сочи вернули художнику Владимиру Кириленко картину «Калина красная». Эта работа, и еще несколько других, были выставлены в аэропорту Сочи в 2016 году. Выставка художника была приурочена к Чемпионату мира по футболу, который проходил в нашей стране в 2019-ом. И называлась экспозиция «Футбол и вечность».

Но провисев несколько дней, картину «Калина красная», размером 80 на 120 см, украли. Художники обратился в полицию.

- Владимир Кириленко заметил отсутствие картины и обратился в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи с заявлением о краже, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России. - По данному факту было возбуждено уголовное дело. При проведении оперативно – розыскных мероприятий пропавшая картин под названием «Калина красная» была обнаружена и изъята у сотрудника аэропорта, который признался в содеянном.

Картину вернули художнику Владимиру Кириленко. Фото: пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России

Расследование дела продолжается. Зато картину вернули художнику, хотя нашли ее еще пару лет назад. Но все это время она являлась вещественным доказательством, поэтому сразу и не отдали владельцу.

- Хотя в выставке «Футбол и вечность» и не хватало картин, экспозиция все равно путешествовала по миру. Выставка эта уже была представлена в Каире, Тунисе, Александрии, Минске, Подгорице, Москве, - рассказал «КП»-Кубань» Владимир Кириленко. – Мои работы – это своеобразный взгляд на жизнь сквозь призму футбола и юмора.

Кстати, сотрудник аэропорта, который украл картину, после этого был уволен.