После смерти от страшной болезни старшей дочки, родители узнали, что их младшая тоже больна

Благодаря неравнодушию россиян 4-летнюю Варю Прокопец из Краснодарского края прооперировали в Швейцарии. Девочке с тяжелой формой гранулематозной болезни, первичного иммунодефицита год назад сделали пересадку костного мозга.

- Это был единственный шанс спасти жизнь нашей младшей дочери. От такого же диагноза погибла наша старшая дочка, - рассказывает мама Вари Светлана. - Огромное спасибо читателям Русфонда и телезрителям «Первого канала» за то, что помогли собрать деньги на пересадку! Варя страдала – ее собственный иммунитет был практически на нуле, любая инфекция вызывала самые тяжелые последствия. Дочка все время болела и принимала огромное количество антибиотиков, но они не помогали.

После пересадки в Швейцарии все изменилось. У Вари появился и нормально работает иммунитет. Теперь ее организм может справиться с обычными инфекциями, которыми болеет любой ребенок. Девочка подросла и поправилась, она много гуляет с подружками, ест все, что захочет, живет полноценной жизнью!

- Но сейчас дочке необходимо пройти очередное обследование в швейцарской клинике: врачи должны проверить работу донорского костного мозга, провести все необходимые анализы и сделать прививки от серьезных инфекционных заболеваний – эти вакцины можно вводить только под наблюдением лечащих врачей. Денег для оплаты этого обследования у нас нет. Помогите, пожалуйста! - вновь обращается к землякам Светлана Прокопец.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Заведующий отделением исследований по трансплантации костного мозга Университетской детской клиники Цюриха Матиас Хаури-Холь считает, что лечение Вари было успешным.

- Мы довольны результатами лечения, трансплантация помогла победить болезнь. Осенью мы выполним полное обследование Вари и проверим, как функционирует трансплантат, а также проведем необходимую девочке вакцинацию, - рассказал доктор.

Если вы хотите помочь ребенку избавиться наконец от угрозы умереть, то можете отправить пожертвование с банковской карты.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ВАРЕ ПРОКОПЕЦ

Благотворительный фонд "РУСФОНД"

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО "Райффайзенбанк"

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вари Прокопец. НДС не облагается.

Или можете отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами.