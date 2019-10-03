Пострадавшая от падения дерева в Сочи туристка из Новосибирска хочет получить компенсацию

Это происшествие на горнолыжном курорте «Роза Хутор» случилось 15 февраля 2018 года. Сноубордистка каталась на южном склоне для новичков вместе со своими друзьями, как вдруг на нее упало 20-метровое дерево. Как позже выяснилось, пихта, растущая непосредственно рядом с подъемником, накренилась и рухнула. Этот момент попал в объектив экшн-камеры одного из лыжников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/639839" frameborder="0"></iframe> Молодую сноубордистку придавило 20-метровой сосной в Сочи.

Стволом огромного дерева оказалась прижата 29-летняя туристка из Новосибирска Мария С. Другие сноубордисты бросились к ней на помощь. Но усилия пары десятков рук не смогли сдвинуть тяжелое дерево с места. Извлечь пострадавшую удалось только спасателям, которые распилили ствол.

Представители «Розы Хутор» сразу после инцидента сообщили, что причиной обрушения дерева стало резкое потепление после сильного снегопада, которое вызвало избыточную нагрузку на ствол 20-метровой пихты.

Девушка перенесла три операции.

- Девушку госпитализировали с переломами рук и ног, - сообщали тогда «Комсомольской правде»-Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Позже стало известно, что Мария выжила. Позвоночник, к счастью, был не задет, но девушка перенесла серьезные операции и прошла долгий курс лечения. А теперь же хочет получить материальную компенсацию.

Девушка подала иск в Заельцовский районный суд Новосибирска. Ее заявление поддержала прокуратура.

- Ответчиками по делу выступают три лица - компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор», владельцы трассы «Обер Хутор» и «Сочинский национальный парк», - сообщается в суде.

Предварительное заседание запланировано на 2 декабря.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», представители «Роза Хутор» уже уведомлены о судебном иске. По их словам, ранее пострадавшей сноубордистке были оплачены лечение и реабилитация, а также перечислены ей дополнительные средства в качестве материальной поддержки. Сумму эту, правда, не называют.

- Помощь Мария приняла. Но позже стало известно, что она обратилась к курорту с еще большими требованиями, теперь в суд, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева. - Нам не хотелось бы давать комментарии до суда. Наша позиция осталась неизменной - мы считаем, что 15 февраля 2018 года имел место несчастный случай.