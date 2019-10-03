Водителю фуры, раздавившему автомобиль вместе с двумя полицейскими, увеличили срок тюремного заключения до семи лет

Краснодарский краевой суд вынес окончательный приговор 53-летнему Магомеду Гусейнову. Водителю фуры «Скания», которая в апреле буквально размазала двоих полицейских в патрульном автомобиле, заменили наказание на более суровое. Вместо пяти с половиной лет колонии-поселении, как постановил суд Павловского района, апелляция решила назначить подсудимому 7 лет колонии общего режима. В послаблении в связи с раскаянием Гусейнову отказали.

- Водитель и пассажир патрульного автомобиля – сотрудники полиции, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, погибли. Установлено, что водитель автомобиля Скания G400LA Гусейнов Магомед на момент совершения ДТП находился в состоянии опьянения, - сообщили в Краснодарском краевом суде.

Гусейнову дали 7 лет вместо 5,6 лет

Теперь Гусейнов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, страшная авария на дороге произошла 26 апреля около 11 часов утра на участке трассы М-4 "Дон" Павловского района Краснодарского края (местным жителям известен он как поворот на поселок Октябрьский). Полицейские сопровождали автоколонну.

Водитель фуры вышел за пределы своей полосы и зацепил автомобиль инспекторов ДПС.

Водитель фуры был пьян

В итоге служебный "Форд-Фокус" ДПС №86, практически размазало под многотонной фурой, инспекторы погибли на месте. Из искореженного салона их доставали спасатели с помощью специального оборудования.

Одному из полицейских - Дмитрию Ризелю - из полицейских было всего 32 годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Комсомолке" стало известно, что погибшими сотрудниками МВД были 32-летний Дмитрий Ризель, житель станицы Павловской и 52-летний Владимир Шарый из станицы Старолеушковской. Водителю фуры, жителю республики Дагестан, 53-летнему Магомеду Гусейнову медицинская помощь не потребовалась.