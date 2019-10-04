2019-10-04T00:36:26+03:00
Спорт

«Краснодар» в большинстве уступил «Хетафе» в Лиге Европы

Представляем Вашему вниманию обзор матча Лиги Европы Краснодар – Хетафе 3 октября 2019 – 1:2. Видео голов, итоговый счет, статистика игроков
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Обзор матча Краснодар - Хетафе Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОаОбзор матча Краснодар - Хетафе Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОа
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«Краснодар» проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. На домашней арене «быки» уступили испанскому «Хетафе» со счетом 1:2 и остались на последней строчке в группе С. Испанцы доигрывали этот матч вдесятером.

20 035 зрителей собрались на трибунах стадиона «Краснодар», чтобы поддержать свою команду, которая переживает свой не лучший период в истории. Впервые в соперники российскому клубу достался «Хетафе».

03.10.2019 Краснодар - Хетафе - 1:2. Обзор матча.Краснодар - Хетафе - 1:2. Обзор матча Фото анонса: REUTERS/Sergey Pivovarov

Испанцы на неделе играли против «Барселоны» и уступили со счетом 0:2, к игре с «Краснодаром» тренер Хосе Бордалас почти полностью изменил стартовый состав – только три позиции остались нетронутыми.

«Краснодар» выпустил в старте Берга на острие нападения, а Фьолусон играл в центре полузащиты явно не от хорошей жизни, лазарет «горожан» все еще полон.

0-1 Анхель 36' Краснодар - Хетафе. Лига Европы.Гол Хетафе в ворота Краснодара

Ротацию легче перенесли испанцы, которые предложили российскому клубу тягучий и не самый зрелищный футбол, с высоким прессингом, больше похожий на борьбу. В своем стиле «Хетафе» преуспел, заставляя ошибаться игроков «Краснодара».

Потеря Олссона на 35-й минуте привела к тому, что Кенеди проникающим пасом вывел Анхеля по центру на короткое рандеву с вратарем, и форвард быстро ударил в левый нижний угол. Счет 0:1 сохранился до перерыва и это было довольно удачным стечением обстоятельств для «Краснодара», который спасал на последних рубежах не только Сафонов, но и дважды каркас ворот.

0-2 Анхель 61' Краснодар - Хетафе, Лига Европы.Второй гол в ворота Краснодара, Анхель оформляет дубль

В перерыве на поле в составе «Краснодара» вместо Фьолусона появился Ари, который заметно оживил игру «горожан». Однако команда на 61-й минуте пропустила второй мяч после стандарта. Рауль Гарсия подал со штрафного, Анхель вытянул ногу, подправил мяч и оформил дубль. 0:2 к разочарованию гудящих трибун.

И все же один гол «Краснодар» смог отыграть. Все тот же Ари на фланге дважды обыграл Бруно, вошел во вратарскую, где мяч достался Шапи, который в касание вернул мяч бразильцу, вколотившего снаряд с двух метров под перекладину. 1:2 – шла 69-я минута.

1-2 Ари 69' Краснодар - Хетафе, Лига Европы.Гол Ари в ворота Хетафе

«Краснодар» пытался отыграться и получил отличный шанс – на 81-й минуте вторую желтую карточку и удаление получил Тимор. Испанцы доигрывали этот матч вдесятером.

Великолепный шанс имел вышедший на замену Уткин, но пробил мимо ворот, а уже в компенсированное время Берг выходил один на один с вратарем, но не смог обработать мяч. Ударом отчаяния на последней минуте выглядел неточный удар Фернандеша.

Финальный свисток зафиксировал очередное поражение «Краснодара», которое осложнило российскому клубу турнирные перспективы

ИСТОЧНИК KP.RU

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