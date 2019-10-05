Краснодар - Спартак. Прогноз и ставки на матч 12 тура РПЛ 6 октября

В воскресенье 6 октября «Краснодар» на домашней арене принимает московский «Спартак». Эта встреча обещает одной из самых интересных и непредсказуемых в 12-м туре РПЛ.

Обе команды испытывают трудности: «Краснодар» в четверг проиграл свой второй матч Лиге Европы, а в списке травмированных шесть игроков, «Спартак» же после четырех поражений подряд в чемпионате занимает только девятое место, в отставку ушел главный тренер Олег Кононов. В премьер-лиге у «Краснодара» дела идут неплохо – четвертая строчка и всего два очка отставания от лидирующего ЦСКА.

Прогноз и ставки на матч Краснодар - Спартак 6 октября

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,9, на ничью –3,6, на победу «Спартака» - 4.

Прогноз «КП» - победа «Краснодара» (кф 1.9)

История встреч Краснодар - Спартак

В 18 предыдущих официальных матчах (16 – в РФПЛ, 2 – в Кубке России) 3 победы – в активе «Краснодара», 13 – у «Спартака», и лишь 2 раза соперники сыграли вничью. Разница мячей в противостоянии – 35:23 в пользу москвичей. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл в Краснодаре, а в столице была зафиксирована ничья со счетом 1:1. «Краснодар» не выигрывал у «Спартака» уже восемь матчей подряд, если не считать победу в летнее межсезонье на Кубке ПариМатчПремьер.

В пользу «Спартака» может сыграть отставка тренера, готовит команду к игре Сергей Кузнецов, по слухам скоро на пост наставника «красно-белых» будет назначен Доменико Тедеско. За «Краснодар» будет домашнее поле и полные трибуны стадиона. Все билеты на этот матч уже проданы.