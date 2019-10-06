Краснодар - Спартак 6 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 12 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Главный матч воскресенья 6 октября состоится на Юге России, где «Краснодар» принимает московский «Спартак». «Быки» проиграли четыре матча из последних шести, «красно-белые» - пять и после игры с «Оренбургом» в отставку ушел главный тренер Олег Кононов. «Краснодар» пока четвертый в турнирной таблице, «Спартак» идет на девятом месте.
«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – Спартак 6 октября 2019.
Статистика личных встреч Краснодар - Спартак 6 октября 2019
«Краснодар» не выигрывал у «Спартака» уже восемь матчей подряд, если не считать победу в летнее межсезонье на Кубке ПариМатчПремьер. В 18 предыдущих официальных матчах (16 – в РФПЛ, 2 – в Кубке России) 3 победы – в активе «Краснодара», 13 – у «Спартака», и лишь 2 раза соперники сыграли вничью. Предыдущая официальная встреча закончилась со счетом 1:1.
Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Спартак 6 октября 2019
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,9, на ничью –3,6, на победу «Спартака» - 4.
Прогноз на матч Краснодар - Спартак 6 октября 2019
Есть большая вероятность, что «Спартак» не проиграет на выезде.
Время начала матча Краснодар - Спартак 6 октября 2019
Матч Краснодар - Спартак 6 октября 2019 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Краснодар - Спартак 6 октября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Спартак можно посмотреть 6 октября и начнется в 19:00 по московскому времени на МатчТВ.
Трансляция матча Краснодар - Спартак 6 октября 2019
Текстовая трансляция матча Краснодар - Спартак 6 октября 2019 года доступна на сайте kp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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