Люди, вы звери: в Краснодаре ветеринары обнаружили в теле собаки 8 пуль

Шарпей по клике Бонифаций в семье Светланы живет уже семь лет. Его купили маленьким щенком.

- У нас уже была взрослая собака Шкода. Чтобы ей было не одиноко, решили завести второго пса. У нас частный дом, свой двор, четыре сотки, участок полностью огорожен со всех сторон забором - то, что нужно для собак, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» хозяйка питомцев.

Но летом в семье произошла трагедия - 14-летней Шкоды не стало. Оказалось, что кто-то ее отравил крысиным ядом. О том, что пытались убить и Бонифация, удалось узнать благодаря несчастному случаю.

- Мы ходили гулять с псом. Направлялись в поле, где он очень любит бегать, - говорит Светлана. - Поводок длинный, Бонифаций шел впереди нас. Как вдруг выбежал на дорогу, где его сбила машина. Водитель не заметил нашего пса. После случившегося мы сразу поехали к ветеринару, чтобы узнать, что повреждено.

Рентгеновский снимок показал, что у собаки в теле 8 пуль

Бонифацию сделали рентген. Но, взглянув на снимки, врач оторопел. Все тело собаки было усыпано пулями. Насчитали целых (!) 8 штук: две обнаружили около позвоночника, три - в бедре, остальные - в районе живота. К счастью, жизненно важные органы задеты не были. Сами пули походе на свинцовые, такие обычно используются для пневматеческого оружия.

- Нам сказали, что стреляли в Бонифация из воздушки. Сами пули удалять не надо - они закапсулировались, потому не представляют угрозы. Но мы, конечно, в шоке! Самое ужасное, что пес даже не подавал виду, он тихий, никогда не жалуется и не скулит. Кровотечение никакого не было - так бы мы сразу его повезли в клинику. Но все же не понимаю, как можно стрелять из винтовки в собаку, которая тебя не трогает? - возмущена Светлана.

К счастью, пули не задели жизненно важные органы

Семья уверена, что это дело рук новой соседки. Женщина, по словам семьи, не взлюбила пса, который иногда на нее гавкает из-за забора.

- Хотя это странно, он такой спокойный, мухи не обидит, но на нее почему-то гавкает. Как-то другим соседям она угрожала, что будет стрелять с винтовки в кошек, если они будут бегать к ней во двор, - продолжает хозяйка Бонифация. - Как найти на нее управу, не знаем. Участковый, уверены, даже разбираться не будет.