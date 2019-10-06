Обзор матча Краснодар – Спартак 6 октября 2019 – 2:1. Счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» обыграл «Спартак» в 12-м туре чемпионата России со счетом 2:1. Первый гол уже на третьей минуте забил Берг, а на 20-й минуте Петров удвоил преимущество «горожан». На это «красно-белые» ответили голом Ларссона на 45-й минуте.

Обе команды матч доигрывали вдесятером. На 88-й минуте удален Кайо, а в компенсированное время не сдержал эмоций Джикия.

«Спартак» проиграл пятый матч подряд и остался на 12-й строчке, а «Краснодар» вернулся в группу лидеров РПЛ.

Обзор матча Краснодар – Спартак

Краснодар - Спартак - 2:1. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Краснодар - Спартак - 2:1. Обзор матча

Составы обеих команд таили в себе неожиданности. У «Краснодара» с первых минут вышел Ари, но не в центре атак, а на позиции под нападающими Бергом и Сулеймановым. Временный главный тренер «Спартака» Сергей Кузнецов отправил в бой Мельгарехо и Ларссона, в воротах играл Ребров.

На матч были проданы все билеты, трибуны оказались заполнены, несмотря на дождь. И зрелище болельщики получили достойное.

Первый же угловой в матче привел к голу в ворота «Спартака». Сулейманов подал точно на Берга, который принял мяч, зашел во вратарскую и почти в упор расстрелял ворота Реброва – 1:0 к радости болельщиков «Краснодара».

«Спартак» в первые минуты опасности для «горожан» не представлял, но на 14-й минуте Мельгарехо здорово бил головой и мяч угодил в перекладину. Все же игровой перевес был на стороне «Краснодара», это стало очевидным к 20-й минуте. Сначала Ари вывел Берга на рандеву с Ребровым, но швед умудрился не попасть в створ, а в следующей атаке бразилец выкатил мяч на Петрова, которого защитники «Спартака» просто забыли у входа в штрафную. На этот раз игрок «черно-зеленых» не промахнулся – 2:0.

Краснодар - Спартак. 1:0. Маркус Берг, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Краснодар забивает быстрый гол в ворота гостей после углового

Чем ближе было к перерыву, тем больше «Спартак» проводил времени в атаке. Самым опасным для Сафонова был выстрел Жано издали, вратарь отбил мяч перед собой, но добивания не последовало.

Краснодар - Спартак. 2:0. Сергей Петров, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Сергей Петров укрепляет преимущество команды

А на 45-минуте «Спартак» смог отыграть один мяч. Справа от штрафной получил мяч Рассказов, навесил к дальней штанге, где два его партнёра не поделили игровой снаряд, но у одного из них получилась вместо удара скидка в правую часть вратарской площадки, откуда Ларссон в касание с пары метров поразил незащищенный угол.

Краснодар - Спартак. 2:1. Джордан Ларссон, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Спартак отыгрывает один мяч

Второй тайм

В перерыве «Краснодар» заменил получившего повреждение Камболова на Кайо. Команды продолжили матч в невысоком темпе – хозяев счет устраивал, а на организацию давления все 90 минут просто не хватало сил после игры Лиги Европы на неделе.

«Спартак» не смог извлечь хоть сколько-нибудь выгоды из владения мячом, «Краснодар» искал счастья в быстрых атаках. Самый классный момент имел Шапи, но мяч после его удара пролетел в миллиметрах от штанги ворот Реброва.

«Красно-белые» выглядели немного свежее, благодаря этому Кайо, Рамирес и Олссон получили по желтой карточке с интервалом в несколько минут. На 68-й минуте вместо Жано у «Спартака» вышел Тиль.

Счет мог сравнять Джикия. После углового мяч прилетел точно на голову защитнику, но его удар с метра в створ не угодил.

В концовке матча «Краснодар» остался в меньшинстве, второе предупреждение получил Кайо и покинул поле. Мельгарехо после столкновения с ним не смог продолжить игру и был заменен на Глушенкова.

«Спартак» в большинстве играл недолго. В компенсированное время Джикия снес Скопинцева, за что получил предупреждение, и тут же схватил лежащего игрока «Краснодара» за футболку. Мешков сразу же выдал вторую желтую карточку и удалил капитана «Спартака».

ОБЗОР МАТЧА

Итоговый счет и голы

Краснодар – Спартак 2:1 (2:1). Голы: Берг, 3, Петров, 20 – Ларссон, 45.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов (Кайо, 46), Стоцкий (Скопинцев, 70), Олссон, Ари, Сулейманов, Берг (Уткин, 81).

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Ананидзе (Тиль, 68), Мирзов, Мельгарехо (Глушенков, 90), Умяров, Крал, Ларссон (Понсе, 81).

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

Предупреждения: Олссон, 64, Рамирес, 67, Кайо, 70, Ари, 85 - Мирзов, 33, Кутепов, 90, Джикия, 90.

Удаления: Кайо, 88 (вторая желтая карточка), - Джикия, 90 (вторая желтая карточка)

6 октября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 32 238 зрителей.

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