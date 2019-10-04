На Кубани вооруженные люди ворвались на завод

ЧП случилось утром в пятницу, 4 октября, в Славянском районе Краснодарского края. Группа вооруженных людей совершили попытку рейдерского захвата консервного завода «Кубанские деликатесы».

Фото: очевидцев происшествия.

- Около 08:00 на четырех автомобилях приехали от восьми до десяти человек с огнестрельным оружием, ворвались в здание предприятия и открыли стрельбу, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Фото: очевидцев происшествия.

Они расстреляли троих охранников. Как уточняет источник, это не ЧОП, а сотрудники завода. Один из них, 24-летний Нарек А. получил огнестрельное ранение головы, 31-летнего Ивана К. ранили в шею, а еще у 27-летнего Руслана М. пулей задеты кисть руки и предплечья.

24-летний Нарек получил самое серьезное ранение.

Всех пострадавших экстренно госпитализировали в Славянскую ЦРБ. Им оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Других пострадавших нет.

- Первоначально была информация о том, что нападавшие забаррикадировались в консервном цеху без заложников, - добавляет источник в правоохранительных органах. - Но около 10:00 стало известно, что нападавшие сбежали с территории завода.

Фото: очевидцев происшествия.

Сейчас налетчиков ищут правоохранители.

- По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: очевидцев происшествия.

На месте происшествия находится руководство ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края.

- Работает следственно-оперативная группа. - добавляют в краевом главке. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.