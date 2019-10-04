Компания ССК передала администрации Краснодара 3,6 га земли для строительства школы и детского сада

Вот и на днях, 3 октября, учредитель группы компаний ССК Карен Виленович Казарян и глава города Евгений Алексеевич Первышов подписали договор о передаче земельного участка. Застройщик безвозмездно передал в собственность муниципалитета 3,6 га земли на территории жилого комплекса «Дыхание», который строится в Прикубанском округе.

Этой территории достаточно, чтобы, так сказать, разгуляться с реализацией имеющихся задач. Участок состоит из двух отдельных частей и уже определено, что там будет находиться: 2,7 га отдано под строительство общеобразовательной школы; 0,9 га под возведение детского сада. Каждому участку присвоен кадастровый номер, подведены сети тепло-, водо- и электроснабжения. Застройщик с самого начала со всей ответственностью подошел к этому мероприятию и принял все меры для того, чтобы все коммуникации были подведены вовремя, так как по договору с администрацией города, весь этот массив перейдет в городскую собственность в течение 3-х дней с момента подписания соглашения.

Глава Краснодара Евгений Первышов и учредитель группы компаний ССК Карен Казарян. Фото: строительная компания ССК.

- Мы продолжаем увеличивать наш земельный банк для создания социальных объектов. Прежде всего, участки для строительства школ и детских садов нужны в новых развивающихся микрорайонах, где возводятся большие жилые массивы. И важно, что застройщики выполняют свои обязательства и безвозмездно передают земли под социальные объекты муниципалитету. Это стопроцентная гарантия того, что на таких участках будут именно школы и детские сады. Тот достаточно большой земельный массив, который муниципалитет получил и продолжает получать сегодня в собственность, мы будем включать в действующие нацпроекты и программы для строительства социальных объектов – потребность у города в них огромная, - сказал Евгений Алексеевич Первышов.

Общая площадь застройки ЖК «Дыхание» – 39 га. Комплекс возводят по ул. Почтовое отделение, 57. Первая очередь состоит из 12-ти девятиэтажных жилых домов. Второй и последующие этапы – это 18 шестнадцатиэтажных жилых домов. И, вот тут, как нельзя кстати будут и детский сад и школа. Так, что у будущих жителей этого микрорайона не будет болеть голова по поводу того, куда пойдут их дети учиться и как довезти своего ребенка до детского сада.

- В таком большом жилом массиве необходимо предусмотреть удобство и комфорт для всех жителей. Это очень важно для нас – мы нацелены на реализацию комплексных проектов, с социальными объектами, зелеными зонами – всей инфраструктурой. Поэтому, в соответствии с проектом планировки, мы своевременно передаем участки администрации Краснодара – под строительство социальных объектов. И так будем поступать при дальнейшей реализации всех наших проектов, - отметил Карен Виленович Казарян.

В Краснодаре действуют несколько механизмов строительства социальных объектов. Один из них — безвозмездная передача в муниципальную собственность земельных участков с подведенными коммуникациями. На них школы и детсады строят за счет средств федеральных и краевых программ. Другой - когда застройщики самостоятельно возводят социальные объекты, которые администрация города приобретает в собственность уже готовыми – также за счет федеральных и краевых программ.

С начала 2019 г. в муниципалитет безвозмездно были переданы 6 земельных массивов. Два из них по ул. Западный обход, а также по ул. Пригородной, ул. Героев-Разведчиков, ул. им. Евгении Жигуленко и ул. им. Репина. В этом году город еще планирует получить землю под строительство школы по ул. им. Григория Пономаренко.