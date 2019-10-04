2019-10-04T11:58:19+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 4-6 октября 2019: на выходных пройдут дожди

В пятницу, 4 октября, в некоторых районах воздух прогреется до +30
Александра ПОДУШКО
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В пятницу, 4 октября, в некоторых районах воздух прогреется до +30В пятницу, 4 октября, в некоторых районах воздух прогреется до +30Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня на территории Кубани будет тепло. Атмосферные фронты перемещаются вдали от границ региона, поэтому вероятность дождей 4 октября останется невелика.

- В Краснодаре без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 28…30 градусов, - сообщили в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

В крае также без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Днем в северной половине края 22…27 градусов, в южной - до +30. На Черноморском побережье дождей не ожидается. Столбики термометров днем покажут +28 градусов.

- На выходных атмосферные фронты приблизятся к региону. 5 октября в Краснодаре дожди ожидаются только к вечеру, по краю - с обеда. Сильные осадки выпадут уже в воскресенье. В Краснодарском крае в выходные будет понижение температур до 10 градусов. 6 октября столбики термометров покажут отметку в +22 градуса, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Андрей Бондарь.

По данным Яндекс.Погоды, на Кубани 5 октября будет малооблачно. Днем тепло - +26…+29 градусов, ночью уже прохладней - +18...+19 градусов. 6 октября весь день будут идти дожди. Днем столбики термометров покажут +17 градусов.

В субботу в Краснодаре вечером выпадут небольшие осадки, днем воздух прогреется до +24 градусов. 6 октября обещают, что дождь будет идти целый день. Днем до +16 градусов, ночью температура опустится до +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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