Деньги Жанны Фриске спасли жизнь 3-летнему малышу с раком мозга

3-летнему Добромиру Воробьеву провели сеанс протонного облучения и сейчас чувствует себя хорошо. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Но есть надежда, что страшная болезнь к мальчику не вернется.

Дело в том, что весной у малыша обнаружили огромную раковую опухоль мозга. Ребенок буквально лез на стену от жутких головных болей.

Летом московские врачи провели ему экстренную операцию и удалили злокачественное новообразование. Но полностью иссечь опухоль хирургическим путем было невозможно. Добромиру требовалось специализированное лечение - протонное облучение.

- Мы рекомендовали мальчику протонную терапию. Она воздействует только на клетки опухоли, не повреждая окружающие ее здоровые ткани головного мозга. Облучение протонами поможет остановить рост опухоли и прогрессирование заболевания, - пояснил заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея в Санкт-Петербурге.

Беда только в том, что лечение такое очень дорогостоящее из-за расходных материалов. Русфонд по просьбе родителей Добромира начал срочный сбор средств - это более 2,5 млн рублей.

Благо, долго ждать денег ребенку не пришлось. 2 августа, на счет благотворительной организации поступило 13 653 214 руб. Это остаток долга певицы Жанны Фриске, который вернули ее наследники (родители и сын Платон, чьи интересы представляет его отец телеведущий Дмитрий Шепелев) спустя четыре года после ее смерти. Все эти деньги пошли на лечение больных раком детей.

Напомним, акция помощи Жанне Фриске, у которой в 2013 году американские врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга, началась в январе 2014 года. Сбор средств на лечение организовал Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Русфонд предоставил банковский счет, на который поклонники певицы перечисляли пожертвования - в общей сложности 69 267 787 рублей. Из этих денег более 11 миллионов Русфонд перевел на оплату больничных счетов. Еще 32 619 851 рублей по желанию Жанны пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. Шестерых удалось спасти.

В октябре 2014 года оставшиеся 25 011 790 рублей фонд перечислил на личный счет Жанны, обязав вернуть неистраченное. Согласно договору за каждый рубль Жанна (или ее родные) должна была отчитаться. При жизни певицы Русфонд получил отчет на 3 378 576 руб. После ее смерти родители отказались вернуть остаток пожертвований - 21 633 214 руб. В январе 2017 года Русфонд обратился с иском в суд.

В мае 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск фонда. Поскольку денег на счету Жанны не оказалось (однако были представлены доказательства, что за несколько недель до ее смерти деньги сняла ее мама Ольга Фриске), взыскание было обращено на имущество, унаследованное ее родственниками. По закону вместе с недвижимостью к наследникам Жанны Фриске перешли и ее долги.

Нельзя сказать, что деньги вернулись без боя, на блюдечке с голубой каемочкой. Их «выбивали» из наследников Жанны Фриске (ее родителей и сына Платона, чьи интересы представляет его отец телеведущий Дмитрий Шепелев) в течение почти что трех лет, обращаясь то в Следственный комитет, то в полицию, то в суд. В итоге, судебные приставы все-таки взыскали более 21 миллиона рублей. Кроме того, сняли с них еще 60 тысяч рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины.