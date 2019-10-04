Сочи борется за звание города воинской славы

С предложением присвоить курорту Сочи звание «Город воинской славы» выступили активисты сочинского отделения «Российского военно-исторического общества».

- Многие поддерживают нашу инициативу. На это есть основания. Вклад города в Победу в Великой Отечественной войне неоценим – сочинцы отстояли город, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» председатель общероссийской общественной государственной организации «Российского военно-исторического общества» сочинского отделения Владимир Астафьев.

Именно в Сочи на перевалах Главного Кавказского хребта проходило одно из крупнейших сражений. Воины знаменитой 20-й Горнострелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псеашхо и Аишхо – с августа по декабрь 1942 года там велись крупномасштабные сражения.

- Из Сочи было мобилизовано и ушло добровольцами на фронт 18707 человек, каждый четвёртый из них не вернулся. Семнадцать сочинцев удостоены звания Герой Советского Союза, девять из них – посмертно, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Самая главная роль Сочи – это роль города-госпиталя. Крупнейшая госпитальная база Юга России вернула в строй около 400 тысяч раненых солдат и офицеров.

- Сейчас жители активно голосуют за присвоение почетного звания городу. Голосуют не только в интернете. Специально для возрастной группы граждан, кто не может выйти в сеть, мы создали подписные опросные листы. Активисты обходят пенсионеров и ветеранов, - добавил Владимир Астафьев.

В мэрии напомнили, что проголосовать за звание можно на сайте администрации Сочи до 14 октября. Также принимаются письменные сообщения на адрес электронной почты dag@sochiadm.ru.

В разные годы о присвоении звания «Город воинской славы» говорили в Крымске, Геленджике, Краснодаре, также Темрюке и Горячем Ключе. Кубанцы поднимали архивы, собирали все исторические справки и подписи. Но на сегодняшний день почетный знак отличия имеют только два кубанских города – Анапа и Туапсе.

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