2019-10-04T19:01:17+03:00
Общество

Финансовый супермаркет: можно ли прийти в один офис и совершить все операции с деньгами

На месте заплатить за ЖКХ без комиссии, пополнить счета и погасить кредиты
Владимир ПАВЛОВ
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На месте заплатить за ЖКХ без комиссии, пополнить счета и погасить кредитыНа месте заплатить за ЖКХ без комиссии, пополнить счета и погасить кредиты
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Сейчас в эпоху гаджетов мы привыкли все делать через приложения. В одном платим за коммуналку, в другом переводим деньги, в третьем погашаем кредиты. В процессе все это путается: то тысячу-две нужно перекинуть, то перепутаешь приложения. И все это в погоне за выгодой.

Сейчас на рынке финансовых услуг развивается новый формат. Для простоты понимания назовем его «финансовый супермаркет». В чем суть? Есть некий перечень услуг, которыми мы все пользуемся. Например, покупаем страховку, платим за ЖКХ, открываем счета, переводим средства другим людям. Сейчас для каждого случая нужно искать банк и платежную систему. Особенно остро это чувствуют автомобилисты. Они каждый год ищут ОСАГО подешевле, в то время как сайты глючат, а колл-центр упрямо не хочет помогать.

Финансовые супермаркеты собирают предложения под одной крышей, и по каждой услуге есть выбор. Например, нужно застраховать машину. Приходите в офис. Там уже есть несколько фирм на выбор, как на полке в магазине. Платите тем, у кого самые выгодные условия для вас и все. Причем это распространяется не только на ОСАГО И КАСКО.

Страховку можно оформить, например, на случай если вы сбили человека. Этот полис называется «Зеленая карта». Он действует в 48 странах мира. Также можно купить ДМС, страхование туристов и ипотеки.

Все эти услуги предоставляет ООО «Ваш Финансовый помощник» . Здесь же можно погасить долги за коммуналку без комиссии, также погасить кредит любых банков, не доплачивая за это.

Также в этом же «супермаркете» можно пополнить электронный кошелек. Его удобство в том, что можно переводить деньги в любую точку мира, каждому владельцу кошелька гарантируют анонимность.

ИПОТЕКА И КРЕДИТЫ

Здесь же можно не только заплатить, но и получить кредитные карты. А также оформить ипотеку - приходите в офис и говорите, что нужна ипотека. Менеджер подберет одни из самых выгодных условий. Например, семейная ипотека предлагается со ставкой 4,9% годовых. Также нет надбавки за справку по форме банка, а решение о выдаче принимают за один день.

Если нужны деньги под что-то другое, то схема такая же: подайте заявку, оформите документы и получите кредитую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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