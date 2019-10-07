«За рулем был мой водитель»: появилось видео с новороссийским депутатом, который сбил ребенка и скрылся

Это происшествие случилось 4 октября в Новороссийске. На улице Героев Десантников прямо на пешеходном переходе неподалеку от школы Range Rover сбил ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736244" frameborder="0"></iframe> Водитель Range Rover сбил ребенка в Новороссийске и скрылся.

Авария попала на записи камер видеорегистратора. На кадрах видно, как автомобиль сбивает девочку, при этом сам водитель не спешит выходить из машины, чтобы узнать о состоянии пострадавшего ребенка. А спустя несколько секунд и вовсе покидает место ДТП. К счастью, девочка получила лишь ушибы.

Позже стало известно, что за рулем элитного внедорожника сидел депутат новороссийской думы Виталий Бут. Более того, очевидцы сообщают, что позже водитель иномарки зацепил Mercedes около морского технического лицея.

Момент ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, виновник аварии все же был задержан правоохранителями. Против него было возбуждено уголовное дело по двум статьям - управление транспортным средством в нетрезвом виде и оставление места аварии. Однако официально эту ситуацию в ГУ МВД по Краснодарскому краю не комментируют.

Правда, позже в Сети появилось с самим героем. Очевидец аварии говорит народному избраннику, что в состоянии алкогольного опьянения нельзя ездить за рулем.

Очевидцы сняли депутата Виталия Бута на видео.

- Покидает место происшествия в пьяном состоянии, еще кидается, идет неровной походкой, перегарище стоит, кричит, что депутат. Интересно, далеко же пойдет он так? - говорит автор ролик

В ответ Виталий Бут уверяет, что иномаркой управлял не он, а его водитель.

СПРАВКА «КП»

Виталий Бут работает начальником Новороссийского участка «Газпром межрегионгаз краснодар», а также является депутатом городской думы V I созыва по 16 избирательному округу южного внутригородского района, генеральным директором ФК «Черноморец».

Женат, воспитывает сына.