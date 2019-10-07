2019-10-07T12:09:02+03:00
Общество

В Краснодаре заработает трамвайный маршрут №1

Он начнет перевозить горожан с 18 октября [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице появится новый трамвайный маршрут. Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Трамвай №1 будет ходить от остановки «Декабристов» до железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, маршрут разработан на основе анализа пассажиропотока. Работать на линии, в том числе, будут новые трамваи, которые поступают в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

- Сейчас в часы пик от улицы Декабристов вагоны отправляются переполненными, на трамваи - большая очередь. В центральную часть города едут, в том числе, жители Восточно-Кругликовского и прилегающих микрорайонов. Нынешних маршрутов, которые есть в этом районе, было уже недостаточно, - отметил заместитель главы города Артем Доронин.

Фото: администрация Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

- Трамваи по новому маршруту пойдут от улицы Декабристов по Достоевского, Красных Зорь, Островского, Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, до Железнодорожного вокзала «Краснодар-I», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Первый трамвай от остановки «ул. Декабристов» будет отправляться в 05:47, а последний вагон приедет в Восточное трамвайное депо в 23:16. Средний интервал движения между трамваями составит 10 минут.

Планируется, что новый маршрут будет прибыльным для Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Он начнет работу 18 октября.

В Краснодаре появится новый трамвайный маршрут.Видео: администрация Краснодара

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ИСТОЧНИК KP.RU

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