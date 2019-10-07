Фашисты закопали живьем: ФСБ рассекретила документы о казни 214 детей в Ейске

Шокирующие документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. В них содержатся подробности массового убийства воспитанников детского дома. Жертвами жестокой расправы стали 214 детей в возрасте от шести до 16 лет - 102 девочки и 113 мальчиков. Все они жили в Симферополе, но после начала войны детский дом эвакуировали в небольшой приморский город Ейск.

Летом 1942 года город был оккупирован, а в 9 октября, ровно 77 лет тому назад, и произошла массовая казнь. К корпусам, где жили дети, в шесть часов вечера подъехали крытые грузовики.

Здание Ейского детского дома Фото: gskou2.ucoz.ru

- После этого начали грузить детей. Причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, бросали в машины силой, - говорится в документе, опубликованном РИА Новости.

Здание этого детского дома сохранилось до сих пор. Оно находится на углу улиц Гоголя и Богдана Хмельницкого. Сегодня там расположена школа-интернат для слабослышаших детей.

Детям говорили, что их везут «на лечение в Краснодар», «в баню» или «грузить семечки». Всех захватчики не смогли погрузить, часть ребят смогла убежать, но машины вернулись уже следующим вечером. Не пощадили фашисты никого – выносили даже лежачих тяжелобольных детей. Их тела обнаружили в братской могиле в городском парке Ейска.

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

- Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие, прощаясь, были обняты друг с другом, некоторые мальчики и девочки держали в руках свои костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем, - описывают эксперты увиденное.

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

Но дальнейшее расследование не нашло других подтверждений этому. Прокуроры опрашивали свидетелей расправы. Женщина, которая находилась в 200 метрах от могилы в тот вечер, рассказала, что не слышала криков. Расследователи пришли к выводу, что дети были уже мертвы и, скорее всего, задохнулись выхлопными газами по пути к месту захоронения. Дорога смерти занимала всего 10-15 минут.

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

Подтверждал эту версию тот факт, что лицо одной из воспитанниц детдома, лежащей в могиле, оказалось завязанной ее собственной трикотажной майкой, а ладони рук были притянуты к лицу.

Из могил вместе с трупами во время эксгумации извеликли несколько деревянных костылей, протезы. Многие из погибших имели неправильное телосложение: у них были деформированы суставы, горбы в грудной части позвоночника.

Опубликованы документы о зверствах нацистов в Ейске. Фото: пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю

В списке казненных детей указаны их национальности - русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи и даже два немца. И все они были инвалидами, о чем стояли пометки в специальной графе — одна, две или три вертикальные палочки.

ЧУДОМ УЦЕЛЕВШИЙ

О том, что произошло в 1943 году с воспитанниками Ейского детского дома, написал Леонид Дворников, который чудом избежал казни. Его записи были опубликованы в книге под названием «От имени погибших», изданной городским музеем в 2016-м году.

Интернат находился на окраине города, и полицаи сюда заглядывали нечасто. Те дети, которые могли работать возделывали землю на ближайших огородах. Часть детей выжили из-за того, что были в хозяйстве в это время.

- Машина стояла от меня в 3-4 м, повернувшись так, что я свободно мог отсюда заглянуть через открытую дверь в кузов. Как в гробу, там было сумрачно и пусто. Стенки и потолок, обитые железом, имели неопределенный цвет, а пол был настолько затоптан сотнями ног и покрыт рыжими пятнами, как в общественной уборной, что даже небольшая решетка посреди него определялась не сразу, - писал автор.

Памятник погибшим детям в Ейске

Фашисты никак не реагировали на мольбы детей о пощаде и заталкивали их в душегубки. Это были начальник гестапо СС №44-10 обер-лейтенант Бедедекер, руководивший операцией врач гестапо Штраух, немецкий комендант Ейска Кандлер.

- Мимо меня поволокли за ручонки упирающуюся Люду Шаповалову, которая стонала и все время повторяла: «Дяденька, не бей. Я вам ничего плохого не сделала. Дяденька, не бей». Но фашист грубо схватил ее за ножку, поднял над землей и швырнул с диким восторгом и наслаждением в распахнутую дверь машины, - говорится в книге Дворникова.

В послевоенное время останки детей были перенесены на городское кладбище. На могиле высечены слова «Я, раненый детством, войну проклинаю».

В 1960-м году был разыскан один из палачей - Бем Лука Романович. В 1961-м году он и другие преступники, поступившие на службу в немецкие карательные войска, судом в Краснодаре были приговорены к расстрелу.