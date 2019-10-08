В тени бокса: на Кубани у благотворительного фонда начались проблемы после разлада учредителей

Вот уже пять лет в Тимашевске работает благотворительный фонд «Солнце в ладошках», который собирает деньги для больных детишек. За это время волонтеры спасли 678 маленьких жизней, помогли 98 семьям. О подопечных фонда «КП» писала не раз. Помогли 9-летнему Даниле Горлову, которого сбила машина. После курса реабилитации мальчик смог научится сидеть и есть. Поддерживали 8-летнюю Каролину Гаспарян, которая всю жизнь боролась с тяжелым заболеванием - мышечной дистрофией.

Но в последние месяцы все драгоценное время уходит не на добрые дела.

- Изначально «Солнце в ладошках» основали я и мой гражданский муж Леонид Робилко (бывший депутат Тимашевска - прим. ред). Именно он предложил саму идею создания фонда, а потом поддерживал его работу. Он сопровождал меня первое время в поездках, ремонтировал боксы для пожертвований, давал транспорт по просьбе. Но все же основную роль в работе была у команды волонтеров, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель фонда Елена Ивановская. - В феврале 2018 года мы с супругом разошлись и с этого момента начались проблемы. Сначала Леонид попросил освободить помещение, где ранее находился фонд. Обращался в магазины к руководителям с негативной информацией и просил убрать боксы, а затем начались проверки. Плановые и внеплановые. За год к нам 14 раз приходили. При том, что раньше никаких жалоб на нас не поступало.

По словам Елены, все свое время она тратит на суды, а не на детей как раньше.

Инспектировать, по словам Елены, приезжали самые разные структуры - наведывались в офис фонда участковые, налоговая инспекция, сотрудники ОБЭП и прокуратуры.

- Одно нарушение у нас все-таки выявили - на боксах для пожертвований не нашли информации о том, что в них нельзя бросать валюту. За это суд оштрафовал фонд на 50 тысяч рублей, - продолжает Елена Ивановская. - Решение Фемиды мы, естественно, обжалуем. Ведь эта большая сумма может пойти на лечение ребенка, на спасение чьей-то жизни! Самое ужасное, что время я трачу не на помощь, а на хождение по кабинетам правоохранителей и в суды.

Елена Ивановская убеждена - препятствует работе фонда ее экс-супруг, ведь большинство проверок начались после его заявлений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="866" height="866" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736372" frameborder="0"></iframe> Видеообращение Елены Ивановской.

- Я думаю, что он мстит из-за моего ухода. Это сильно задело его самолюбие. Ударить Леонид решил по самому больному — по делу моей жизни, решил разрушить мое детище. Думаю, что все проверки делаются только, чтобы мне насолить, доказать, что я одна не справлюсь, - добавляет Елена. - Я нисколько не сожалею о придании огласки сложившейся ситуации. Более того, я сожалею, что не сделала этого раньше. Возможно, тогда удалось бы предотвратить негативные последствия: срывы реабилитаций у детей, приостановление помощи семьям, акций фонда...

К слову, расставить точки над «i» с мужем Елене не удается - бывший супруг избегает ее звонков. Пыталась выйти на связь и «Комсомолка», но чудо не произошло - Леонид Робилко не отвечает. К сожалению, на контакт не идет и его адвокат.

Но все же волонтеры фонда надеются, что все уляжется. В поддержку «Солнца в ладошках» они запустили запустили акцию #поможемфондувместе.

merkulova_olya Волонтеры из другого фонда записали видео в поддержку "Солнца в ладошках"

- Мы хотим остановить произвол и поток клеветы, который льется в адрес фонда, который оказывает помощь больным детям и семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, - записали видео десятки волонтеров в поддержку тимашевского фонда.