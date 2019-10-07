«Деловая пятница» в Краснодаре: бизнес-помощники

Иметь свое дело сегодня как никогда модно. В Instagram и на YouTube-каналах мы видим множество историй и красивых картинок о молодых и успешных предпринимателях, которые зарабатывают солидные деньги уже в 25 лет, а то и в более раннем возрасте. С баннеров на нас смотрят приятные лица людей в деловых костюмах, которые обещают раскрыть секреты бизнеса всего лишь за несколько часов далеко не бесплатной конференции.

Но реальность такова, что помимо лидерских качеств и той самой предпринимательской «жилки» для успешного ведения своего дела нужны знания из разных областей. А их за один сеанс даже с самым известным гуру никак не получить. Например, важно четко знать законы и в то же время уметь разбираться в людях, чтобы собрать успешный коллектив. Что помогает бизнесмену сегодня получать ВЫШЕ финансовый результат, быть СИЛЬНЕЕ всех на рынке, бежать БЫСТРЕЕ своих конкурентов. Давайте обо всем по порядку.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Бизнес начинается с идеи. И совсем не обязательно изобретать велосипед. Если кажется, что ваши задумки трудно реализовать прямо сейчас, то можно просто прийти на «рынок» идей и купить франшизу - уже готовую бизнес-модель. Ее создатели обычно уже прошли весь путь и готовы вас провести в мир бизнеса, оставаясь при этом заинтересованными в вашем успехе.

- За франшизой обращаются разные люди. Среди них есть те, кто долго работал «на дядю» и решил заняться своим делом, есть и опытные бизнесмены, которые хотят открыть для себя новую сферу, есть те, кто когда-то давно заработал деньги и хочет сегодня этот капитал реализовать в небольшое предприятие, - говорит Альберт Козлов, руководитель отдела франшизы бургерной «Краснодарский парень».

По его словам, успех франшизы заключается в большой эффективности при не самых высоких затратах. Минимальные вложения для открытия кафе - 2,5 млн рублей.

Но важно понимать, что франшиза не панацея. Гарантий успеха в вашем районе или городе никто не даст. Бизнес - это всегда риск. Сегодня есть целые сайты со списком уже готовых предложений. Как выбрать наиболее подходящее?

- Нужно собирать информацию, мониторить, общаться с людьми. Других путей пока не придумано, - добавляет Альберт.

БАНК - ПОМОЩНИК И КОНТРОЛЕР

Определившись с идеей, вы встанете перед финансовым вопросом. Хорошо, если есть уже накопленный капитал, но как быть, если собственных средств не хватает? Вполне логично обратиться в банк за кредитом.

- Всю сумму получить начинающему предпринимателю довольно непросто. Однако формат софинансирования банк готов рассматривать с каждым индивидуально. Отмечу, что наш банк есть практически во всех населённых пунктах, что очень удобно. Наши точки оснащены банкоматами или pos-терминалами, так что ваши средства всегда под рукой, - говорит Арсен Бзнуни, руководитель корпоративного бизнеса «Почта банк».

Деловая пятница в "Комсомольской правде" Фото: Алена Ветрова

Интересно, что сегодня банки, по сути, выполняют и контролирующие функции. Поэтому сотрудники нередко консультируют предпринимателей по разным вопросам - подскажут, как верно указать назначение в платежном поручении, оформить сотрудник ов, правильно готовить отчетность.

- Малый бизнес - большая кладезь для банков, которые активно борются за таких клиентов, - продолжила Юлия Иванова, начальник по работе с предприятиями малого бизнеса Райфайзенбанк Юлия Иванова. - Стартапы это всегда повышенные риски, но многие предприниматели пользуются микрокредитованием. Одобрение на сумму до двух миллионов рублей можно получить дистанционно. Это очень перспективное направление. Другой аспект - тарифы, скорость, удобство и качество обслуживания вашего счета. Тут тоже очень важно выбрать правильного партнера.

Деловая пятница в "Комсомольской правде" Фото: Алена Ветрова

ТЕМНЫЙ ЛЕС

Вряд ли каждый предприниматель имеет бухгалтерское или юридическое образование, однако без учета средств и правильного документооборота бизнес вряд ли сможет развиваться и приносить прибыль. Кроме того, бизнес неразрывно связан с государством и имеет свои обязательства. Как не допустить ошибок?

- У людей, которые только начинают свое дело, складывается впечатление, что контролирующих органов бесконечное количество, - говорит Вячеслав Дивулинский, замруководителя краснодарского регионального центра «СКБ Контур». - Для этого и существует «Контур», который помогает общаться не только с государством, но и предпринимателям друг с другом. В Краснодарском крае есть особенность, что часто ведение отчетности отдается на аутсорс, поэтому мы сделали акцент на взаимодействие с уполномоченными представителями.

По словам нашего эксперта, в будущем электронными сертификатами будут выступать наши телефоны, поэтому компания развивает клиентские сервисы и бизнес-помощники.

Деловая пятница в "Комсомольской правде" Фото: Алена Ветрова

КАДРЫ РЕШАЮТ?

Даже самые смелые и гениальные идеи воплощают люди. Собрать команду профессионалов оказывается довольно сложно даже в условиях Краснодара. Столица Кубани прирастает людьми, но на рынке труда работодатели ощущают острую нехватку кадров.

- На самом деле квалифицированных и эффективных сотрудников найти все сложнее. Причин этому несколько: демографическая яма 1990-х годов, когда резко упала рождаемость, также система образования, которая оказалась недостаточно гибкой. Еще один фактор - сегодня на рынке труда поколение Y, которое подходит к работе не так, как их родители, они не готовы 15 лет быть на одном месте, ожидая повышения, - говорит руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Алена Манохина.

Работодатели оказались в непростой ситуации, рынок труда сформировался в пользу соискателей. Как же найти тот самый ценный кадр?

- Сегодня работодатели не ограничиваются одним собеседованием и придумывают разные тесты. Хорошая практика - пробный день, чтобы увидеть человека в деле. Поиск сотрудников и работы с обеих стороны - это долгий процесс, - добавила Алена Манохина. - Для бизнеса хорошим решением будет наем сотрудника по подбору персонала, это можно сделать даже удаленно.

БИЗНЕС БЕЗ ГРАНИЦ

Расширить границы вашего бизнеса или организовать доставку любого груза поможет транспортная компания. Один из лидеров индустрии - «Байкал-сервис», и пусть название вас не смущает, она широко представлена по всей России и в Краснодарском крае.

- На сегодняшний день филиалы открыты в Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Новороссийске и Туапсе. Сеть продолжает расширяться, в ближайшее время будет открыт филиал в Адлере, - говорит Денис Ильин, руководитель краснодарского филиала транспортной компании «Байкал-Сервис».

Деловая пятница в "Комсомольской правде" Фото: Алена Ветрова

Свою историю предприятие ведет с 1994 года и за четверть века охватило более чем 230 городов адресной доставки, а число филиалов перевалило за сотню.

- Мы доставляем любые грузы - от спичечного коробка до контейнеров даже в самые удаленные уголки нашей страны: у нас 50 тысяч населенных пунктов доставки, а количество клиентов - более полутора миллионов. Мы постепенно расширяем свою географию и выходим в новые города и страны. На сегодняшний день есть возможность отправки в Киргизию, Казахстан и Республику Беларусь, - отмечает Денис Ильин.

Компания продолжает сокращать сроки доставки и развивать авиаперевозку грузов. На сегодняшний день такой вид доставки доступен на 1100 направлениях. Клиент может сам выбрать и сравнить способы транспортировки груза на сайте компании и определиться с выбором.

- Мы уже видим, что нашими клиентами востребована авиадоставка с Дальнего Востока в Краснодарский край, - говорит руководитель регионального филиала.

«Байкал-Сервис» сотрудничает как с физическими лицами, так и с крупными интернет-магазинами, доставляя заказы их клиентам, а также различными производственными предприятиями. Кроме того, компания может принять груз на ответственное хранение.

- То, что наша компания уже много лет на рынке и продолжает развитие - главные показатели нашего успеха, - считает Денис Ильин.

ДОНЕСТИ ДО КАЖДОГО

Продвижение в социальных сетях сегодня одна из важных целей молодого бизнеса. Как правильно это делать и что нужно знать?

- Сегодня почти любое предприятие раньше, чем начинает работу, создает себе страницы в социальных сетях. Но не каждый может ответить на простой вопрос - для чего? Поэтому все обычно заканчивается тремя-четырьмя постами с нулем лайков. Нужно хорошо знать свою аудиторию и специфику каждой социальной сети. Для этого мы и работаем, - говорит молодой предприниматель, SMM-специалист, создатель компании MOLVA Антон Шумкин.

Деловая пятница в "Комсомольской правде" Фото: Алена Ветрова

Подобные компании могут эффективнее заниматься продвижением ваших страниц, а также планировать рекламные кампании в Сети, чем нанятый сотрудник в вашем офисе.

- Могу поделиться советом, не забывайте наносить адрес и контакты компании в Яндекс картах, Google Maps, 2Гис и подобных сервисах, - добавил Антон Шумкин.

«Комсомольская правда» продолжает приглашать представителей бизнеса к общению в формате «живых» встреч каждый месяц. Следите за статьями о «Деловых пятницах», а лучше - принимайте в них участие!

По вопросам участия обращайтесь: директор интернет-проектов Анна Ковалева, т. 8-918-158-00-58.