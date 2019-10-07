«Сны спящей красавицы»: прима-балерина Диана Вишнева представила в Краснодаре грандиозное шоу

Краснодар уже давно перестал быть городом, куда редко приезжают всемирно известные артисты. На местных подмостках выступали такие звезды, как Стинг, группа Scorpions, а уж о российских исполнителях можно и не говорить – побывали с гастролями в столице Кубани почти что все. Заезжали к нам и известные в балетных кругах артисты. А вот до недавних пор своим визитом не баловала публику только прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, которая до 2017 года выступала еще и в Американском театре балета.

И вот Диана привезла новаторское шоу «Сны спящей красавицы».

Диана Вишнева на краснодарской сценеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В нем всемирно известная балерина исполнила партию принцессы Авроры.

Диана Вишнева на краснодарской сценеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Краснодарской публики это шоу представили впервые.

Диана Вишнева на краснодарской сценеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Мировая премьера «Снов» прошла еще в декабре 2018 года в Америке, в России постановку показали в сентябре этого года в Санкт-Петербурге.

Шоу «Сны спящей красавицы» в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Сны спящей красавицы» рассказывают о том, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет.

Шоу «Сны спящей красавицы» в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

На сцене все это время на огромном экране меняются картинки.

Диана Вишнева на сцене в краснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Создатели шоу применили технологии, которые до недавнего времени пока мало кто решался использовать в театре.

«Сны спящей красавицы»Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Партнером по сцене Дианы Вишневой стал солист Штутгардского и Голландского национального балета Марайн Радемакер.

Партнер балерины - Марайн РадемакерФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Над постановкой также же работали дизайнер Тобиас Греммлер.

«Сны спящей красавицы»Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Художник по костюмам Барт Хесс – он еще сотрудничает с Lady Gaga.

«Сны спящей красавицы»Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А также хореограф Эдвард Клюг.

«Сны спящей красавицы»Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

И художник по свету Лорен Форт.

«Сны спящей красавицы»Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«Сны спящей красавицы»Фото: Кирилл ВЕРШИНИН