2019-10-08T11:48:55+03:00
Общество

В Сочи с 20 по 27 октября строго ограничат движение транспорта в Адлерском районе

Такие меры связаны с проведением саммита Россия – Африка
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Движение автомобилей ограничат в Олимпийском парке Фото: sochiautodrom.ruДвижение автомобилей ограничат в Олимпийском парке Фото: sochiautodrom.ru
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Крупный международный саммит РоссияАфрика пройдет в Главном Медиацентре Сочи 23-24 октября. На мероприятие приглашены главы всех 54 государств черного континента, представители бизнеса и различных объединений.

Основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке, где с 20 по 27 октября будет ограничен проезд частного транспорта без аккредитаций. Въезд будет закрыт и на прилегающих улицах.

Движение будет ограничено во всем Олимпийском парке

Движение будет ограничено во всем Олимпийском парке

Жителей Адлерского района просят в эти дни по возможности не пользоваться личным транспортом и пересесть на автобусы и «Ласточки», работу которых усилят на неделю саммита.

Отдельные ограничения коснутся грузового транспорта. Въезд со стороны Абхазии будет полностью запрещен. С 21 по 27 октября большегрузы смогут передвигаться по всем федеральным дорогам только с полуночи до шести утра. Запрет коснется транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны. Ограничения коснутся и Дублера Курортного проспекта и трассы Адлер – Красная Поляна.

В зону безопасности форума попала улица Поселок Мирный. Все ее 300 жителей могут получить аккредитации для себя и личных автомобилей.

- С 20 по 25 октября здесь будут работать КПП, через которые жители, работники местных магазинов и кафе, а также сотрудники экстренных и коммунальных служб смогут въезжать и выезжать круглосуточно по заранее выданным пропускам, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Расположение пешеходных и автомобильного КПП

Расположение пешеходных и автомобильного КПП

Получить аккредитации жители Мирного могут 18 и 19 октября с 11:00 до 17:00 в кафе по адресу ул. Поселок Мирный 14/7.

Обладатели пропусков смогут попасть в Мирный через три пешеходных и один транспортный контрольно-пропускной пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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