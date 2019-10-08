2019-10-08T13:01:47+03:00
Спорт

Футбольную академию для заключенных открыли в исправительной колонии Апшеронска

Здесь планируют провести условно-национальный чемпионат Европы в 2020-м году
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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На поле смогут заниматься футболом около 100 заключенных Фото: Дмитрий ВасильевНа поле смогут заниматься футболом около 100 заключенных Фото: Дмитрий Васильев
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В ИК-5 Апшеронска открыли новое футбольное поле и тренажерный комплекс для заключенных. На этой базе будет работать целая академия с участием профессиональных тренеров. Финансирование было выделено из Фонда президентских грантов.

- На все ушло 90 кубов бетона, 8 тонн стали и 12 тонн каучука. Впервые в пенитенциарном заведении России начала функционировать настоящая академия футбола. Поле размером 18 на 38 метров соответствует требованиям ФИФА, а тренажерный комплекс рассчитан для регулярных занятий до 500 человек, - рассказал куратор проекта «Спорт для заключенных» Дмитрий Васильев.

На поле смогут заниматься футболом около 100 заключенных Фото: Дмитрий Васильев

На поле смогут заниматься футболом около 100 заключенных Фото: Дмитрий Васильев

Первый символический удар по мячу нанесли обладатель тренерской лицензии УЕФА Александр Дериберин и его помощник Руслан Кунихов. Именно они будут тренировать более 100 заключенных и готовить их к крупному турниру.

Летом 2020 года в ИК-5 пройдет условно-национальный Чемпионат Европы по футболу. Заключенные колонии поделятся на шесть команды, каждая из которых будет выступать в цветах одной из ведущих футбольных сборных континента.

На поле смогут заниматься футболом около 100 заключенных Фото: Дмитрий Васильев

На поле смогут заниматься футболом около 100 заключенных Фото: Дмитрий Васильев

- Занятия физической культурой на качественном современном спортивном объекте и здоровый образ жизни сделают более успешным процесс исправления осужденных и их дальнейшей адаптации к жизни на свободе, - надеются в пресс-службе УФСИН Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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