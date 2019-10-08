2019-10-08T13:33:12+03:00
Общество

Эльвина Абибуллаева: «Как открыть свое дело за 5 тысяч рублей»

Основатель и главный редактор медиаагентства «Краснодарская Щука» – амбассадор форумов «Мой бизнес» и «Дело за малым»
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Эльвина АбибулаеваЭльвина Абибулаева
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Основатель и главный редактор медиаагентства «Краснодарская Щука» Эльвина Абибуллаева – амбассадор форумов «Мой бизнес» и «Дело за малым», которые пройдут на одной площадке – «Экспоград Юг» 18-19 октября. В преддверии главного делового мероприятия Краснодара мы пообщались с девушкой.

- Эльвина, расскажите о вашем бизнесе.

- Мы задумывали «Краснодарскую Щуку» как медиа о заведениях и героях города, в котором рассказываем, где поесть за 300 и за 3 000 рублей, где устроить девичник, куда отправиться за пиццей и т.д. Прошло два года, простое медиа переросло в медиаагентство, потому что к нам стали обращаться за продвижением, SMM, качественным продакшеном и рекламными кампаниями с блогерами. Так как мы погружены в общепит Краснодара, то отлично умеем его упаковывать и продвигать.

- Почему это направление выбрали?

- В старших классах школы я поняла, что хочу быть журналистом. Журналистика позволяет узнавать и рассказывать обо всём, общаться с людьми разных профессий и статусов.

Я поступила на журфак КубГУ, на втором курсе попала в рекламное агентство с собственной редакцией, в котором проработала почти четыре года. На работе я научилась понимать рынок, анализировать ситуации, общаться с рекламодателями. Я уволилась, потому что достигла потолка, и поняла, что могу больше.

Это всё к тому, что направление моего бизнеса — это направление моей жизни. Это совмещение того, что я люблю и умею.

- С чего вы начинали, анализировали ли рыночные условия?

- Моя история бизнеса началась с увольнения из компании, в которой я занималась контент-маркетингом, преимущественно в «Инстаграме». Чтобы привлечь аудиторию, которая заказывает доставку еды, я решила писать для такой аудитории. Я начала рассказывать про новые заведения, про шеф-поваров и в целом про индустрию. За месяц в аккаунт пришло 5 000 человек. Это колоссальный прирост без таргетированной рекламы. Но инвесторам не понравился мой подход, и наши пути разошлись.

Тогда я оказалась перед выбором: пойти снова в наём или начать своё дело. Я выбрала второе, потому что контент, который я создавала, интересовал людей, я остро ощущала интерес к этой теме. На тот момент никто так об общепите в Краснодаре не писал. Был глянец, который рассказывал только про пафосные рестораны. Я же писала про кофейни, бары, бургерные и даже о том, где поесть шаурму. Про нормальную еду для нормальных людей.

- В чем остро нуждались, когда открывали бизнес?

- Я нуждалась и до сих пор нуждаюсь в бизнес-образовании. «Щука» полностью держится на упорстве и энергии команды, мы совершаем много ошибок, но пока они только помогают нам строить великую компанию.

- Где брали средства на открытие проекта? О какой сумме шла речь?

- Нигде. У меня было ровно 5 тысяч рублей, когда я начинала. Я отдала эти деньги дизайнеру, который нарисовал логотип «Щуки».

У меня не было возможности запускать аккаунты в соцсетях с нуля, нужно было зарабатывать на рекламе сразу. Поэтому я решила выкупить «Афишу Краснодара» у моего знакомого, он оценил её в 150 тысяч рублей, мы сторговались до 130. Этой суммы у меня не было, поэтому я договорилась о рассрочке на 10 месяцев.

- Какие инструменты продвижения использовали на старте?

- Контент — наш основной рекламный двигатель. Был и есть. Люди обсуждают его, делятся им с друзьями. Поэтому мы органично и ненавязчиво входим в жизнь читателей. Я придумала и выпустила первую «Карту интересных мест Краснодара». Это был печатный путеводитель по центру города в удобном формате. После этого выпуска о «Щуке» заговорили как о серьёзном игроке на рынке.

- Какую бизнес-модель вы взяли за основу?

- Рекламную, при этом за два года я ни разу не сделала исходящего предложения. Мы всё это время работаем на входящих. Рекламодатель узнаёт о нас, обращается, а после мы совместно работаем над интеграцией.

Самое важное — не обманывать читателей. Они — самый ценный капитал, который у нас есть, поэтому мы тщательно выбираем рекламодателей. Кому-то приходится отказывать, и это нормально.

- Какие навыки потребовались?

- Не знаю, как назвать навык, когда ты сто тысяч раз ошибаешься, но всё равно продолжаешь. Вот этот навык нужен каждому предпринимателю. Вдруг выяснилось, что он у меня есть. Ошибки — это больно, но не смертельно.

- С какими проблемами столкнулись на старте? Как их решали?

- В какой-то момент я поняла, что не все люди хотят создавать что-то прекрасное. Многим достаточно высидеть на работе нужные часы и уйти. Это осознание стало проблемой для меня: кого брать в команду и где искать единомышленников? Потом в «Щуке» появились редактор Алёна Кочерова и шеф-фотограф Сергей Григорян и стало легче жить.

Ещё мне тяжело давались разные договоры и счета. Их составление отнимало много энергии, но всему можно научиться. Надо только дать себе время.

- Через какое время вы вышли на прибыль? Какая она сейчас?

- Мы никогда не работали в убыток. Многие говорят, что для стартапа — это уникальный случай. Но и оборот у нас не огромный — в месяц это около 300 тысяч рублей. Если вычесть аренду офиса и гонорары, то мне остаётся чуть меньше половины.

Сейчас мы расширяемся, открываем филиалы в Сочи и Ростове, оборот увеличится, перспектив много.

- Что вы посоветуете начинающим предпринимателям?

- Меньше теории и больше практики, потому что в книгах всё не так, как в жизни. Чтобы это понять, надо начать делать.

В жизни гораздо больше хороших людей, которые вам готовы пойти навстречу. Поэтому не стесняйтесь предлагать сотрудничество и взаимовыгодные коллаборации.

- Почему вы решили стать амбассадором сразу двух форумов?

- Я пока супермелкий предприниматель, не зарабатываю миллионы, однако сталкиваюсь с проблемами каждый день. У меня, как и у большинства россиян, нет сверхспособностей, богатых родственников и бизнес-образования. Я обычная девочка из деревни, но у меня вышло! Моя миссия — показать как можно большему числу людей, что у них тоже получится открыть свое дело.

- На ваш взгляд, как популяризировать образ предпринимателя?

- Нужно показать всем предпринимателям, что быть открытым — нормально. Рассказывать о поражениях — нормально. Убирать пафосное лицо и улыбаться — нормально.

Я верю в то, что все мы в первую очередь люди, а уже потом бизнесмены, секретари и депутаты. Надо только относиться ко всему чуть проще.

- Какой поддержки, на ваш взгляд, не хватает бизнесу?

- Иногда мне кажется, что будь у меня хоть какой-то стартовый капитал, то «Щука» была бы уже гораздо масштабнее. Потом я вспоминаю, что тише едешь — дальше будешь, и успокаиваюсь. В моей голове нет мысли, что кто-то должен меня поддерживать. Предприниматель всё должен делать сам, на то он и предприниматель.

Вопросы задавала Марейка Лосева

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