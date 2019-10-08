Опускали в кипяток и издевались: кошка, оставшаяся без лап, нашла новую семью и завела Instagram

Рыжей Злате всего два года и половину из них она провела в борьбе за жизнь. Еще подростком кошку нашли на улице в Новороссийске в ужасном состоянии – ее задние лапы были сильно повреждены, и она не могла ходить. Лишь жалобно скулила под машинами, куда кое-как перебиралась на передних лапках, чтобы ее никто не тревожил.

- Когда я нашла кошку и принесла в клинику, на задних лапах был сильный некроз и их уже поедали опарыши. Когда Злату осмотрели ветеринары, сказали, что она пострадала не от животных, а от человека, - рассказывает новороссийский зооволонтер Виктория, которая и подобрала кошку. - Злату либо опускали в кипяток лапками, либо жгли их на костре. Ее травма говорила именно об этом. Кошка выжила и с этими ужасными ранами неизвестно сколько бродила по улице, опарыши стали съедать ее лапки до косточек.

zlata_help Адская боль ! Я не помню что случилось со мной..в голове один туман ... Ходят люди ,но они смотрят кто сквозь меня ,а кто с брезгливостью воротит взгляд...как же больно....в голове всплывают картинки. ...да ! Когда то у меня был дом ....от этого ещё страшней ((( ...#ножкидлязлаты

Больше года кошка ходила с повязкой на ножках. Бинты сняли только тогда, когда зажили раны. Фото: instagram.com/zlata_help/

Волонтеры объявили сбор на лечение Златы - в клинике назвали неподъемную для них сумму на лечение кошки. А вот лапки спасти не удалось, их пришлось ампутировать. Слишком серьезная была травма. Еще через несколько дней кошке пришлось сделать еще одну операцию – по стерилизации. Выяснилось, что она была беременная, но котята погибли после первого наркоза.

- А еще мы кинули клич, чтобы неравнодушные жители Новороссийска помогли собрать Злате на протезы, - рассказывает Виктория. – На железные ножки для кошки необходимо было 40 000 рублей. Мы планировали, что когда лапки заживут, сделаем протезирование.

Одно из объявлений, в котором волонтеры просили помощи для Златы, увидела и жительница Новороссийска Эльвина Османова. Она и забрала больную кошку к себе.

zlata_help Наступил новый день, он несет в себе что-то неожиданное. Так пусть это неожиданное будет приятным. Он несет в себе заботы, так пусть они удачно разрешатся. Он несет в себе общение, так пусть оно будет только позитивным. Удачного Вам дня мои любимые

- Когда приехала за кошкой и увидела ее, поняла, что уже никому ее не отдам, - рассказывает Эльвина. – Злату забрала со вторичным некрозом культяшек, который добрался уже до ляшек. У нас в семье есть очень хороший знакомый хирург, он и помог вылечить кошку. Мы каждый день делали ей уколы, возили на перевязки.

Чтобы раны быстрее зажили и кошка не подхватила инфекцию, Злате нельзя было много ползать, поэтому первое время ее пришлось держать в клетке. Лечили Злату год и месяц – столько времени понадобилось, чтобы ее раны затянулись.

zlata_help Любимые наши!!! Спасибо всем кто откликнулся!!! Спасибо что помогли нам !!!! Лекарство нашли !!!! Всеобщими усилиями нашлось !!! Спасибо , огромное всем спасибо !!!!! Очень всех любим !!! #Златоечудо#Златасолнышко

- А когда ее привели к врачу, чтобы уже сделать протезы, выяснилось, что есть противопоказания. Суставы слишком слабые. Да и Злата уже научилась ходить на культяшках, которые остались от задних лап. Поэтому вопрос протезирования мы больше не поднимаем, - говорит Эльвина.

Девушка даже завела своей любимице страницу в Instagram, где от лица кошки рассказывает о ее жизни. Судя по фотографиям и видео, Злата, которой многое пришлось пережить, обрела заботливую и любящую семью. А чтобы ей удобнее было забираться на хозяйскую кровать – прыгать ведь она не может, - для кошки даже сделали специальные ступени. Пушистую красавицу каждый день выносят на прогулки на улицу. А еще она получает письма с открытками от своих хвостатых друзей из Instagram.

zlata_help Всем большой мур-мяу от ЗЛАТОЧКИ