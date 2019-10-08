2019-10-08T16:35:01+03:00
Дом. Семья

Опускали в кипяток и издевались: кошка, оставшаяся без лап, нашла новую семью и завела Instagram

Рыжую Злату из Новороссийска лечили больше года, чтобы она смогла ходить
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Злате многое пришлось пережить. Наконец она обрела заботливую и любящую семью. Фото: instagram.com/zlata_help/Злате многое пришлось пережить. Наконец она обрела заботливую и любящую семью. Фото: instagram.com/zlata_help/
Изменить размер текста:

Рыжей Злате всего два года и половину из них она провела в борьбе за жизнь. Еще подростком кошку нашли на улице в Новороссийске в ужасном состоянии – ее задние лапы были сильно повреждены, и она не могла ходить. Лишь жалобно скулила под машинами, куда кое-как перебиралась на передних лапках, чтобы ее никто не тревожил.

- Когда я нашла кошку и принесла в клинику, на задних лапах был сильный некроз и их уже поедали опарыши. Когда Злату осмотрели ветеринары, сказали, что она пострадала не от животных, а от человека, - рассказывает новороссийский зооволонтер Виктория, которая и подобрала кошку. - Злату либо опускали в кипяток лапками, либо жгли их на костре. Ее травма говорила именно об этом. Кошка выжила и с этими ужасными ранами неизвестно сколько бродила по улице, опарыши стали съедать ее лапки до косточек.

zlata_helpzlata_help
Адская боль ! Я не помню что случилось со мной..в голове один туман ... Ходят люди ,но они смотрят кто сквозь меня ,а кто с брезгливостью воротит взгляд...как же больно....в голове всплывают картинки. ...да ! Когда то у меня был дом ....от этого ещё страшней ((( ...#ножкидлязлаты
53 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
Больше года кошка ходила с повязкой на ножках. Бинты сняли только тогда, когда зажили раны. Фото: instagram.com/zlata_help/

Больше года кошка ходила с повязкой на ножках. Бинты сняли только тогда, когда зажили раны. Фото: instagram.com/zlata_help/

Волонтеры объявили сбор на лечение Златы - в клинике назвали неподъемную для них сумму на лечение кошки. А вот лапки спасти не удалось, их пришлось ампутировать. Слишком серьезная была травма. Еще через несколько дней кошке пришлось сделать еще одну операцию – по стерилизации. Выяснилось, что она была беременная, но котята погибли после первого наркоза.

- А еще мы кинули клич, чтобы неравнодушные жители Новороссийска помогли собрать Злате на протезы, - рассказывает Виктория. – На железные ножки для кошки необходимо было 40 000 рублей. Мы планировали, что когда лапки заживут, сделаем протезирование.

Одно из объявлений, в котором волонтеры просили помощи для Златы, увидела и жительница Новороссийска Эльвина Османова. Она и забрала больную кошку к себе.

zlata_helpzlata_help
Наступил новый день, он несет в себе что-то неожиданное. Так пусть это неожиданное будет приятным. Он несет в себе заботы, так пусть они удачно разрешатся. Он несет в себе общение, так пусть оно будет только позитивным. Удачного Вам дня мои любимые
124 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Когда приехала за кошкой и увидела ее, поняла, что уже никому ее не отдам, - рассказывает Эльвина. – Злату забрала со вторичным некрозом культяшек, который добрался уже до ляшек. У нас в семье есть очень хороший знакомый хирург, он и помог вылечить кошку. Мы каждый день делали ей уколы, возили на перевязки.

Чтобы раны быстрее зажили и кошка не подхватила инфекцию, Злате нельзя было много ползать, поэтому первое время ее пришлось держать в клетке. Лечили Злату год и месяц – столько времени понадобилось, чтобы ее раны затянулись.

zlata_helpzlata_help
Любимые наши!!! Спасибо всем кто откликнулся!!! Спасибо что помогли нам !!!! Лекарство нашли !!!! Всеобщими усилиями нашлось !!! Спасибо , огромное всем спасибо !!!!! Очень всех любим !!! #Златоечудо#Златасолнышко
173 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- А когда ее привели к врачу, чтобы уже сделать протезы, выяснилось, что есть противопоказания. Суставы слишком слабые. Да и Злата уже научилась ходить на культяшках, которые остались от задних лап. Поэтому вопрос протезирования мы больше не поднимаем, - говорит Эльвина.

Девушка даже завела своей любимице страницу в Instagram, где от лица кошки рассказывает о ее жизни. Судя по фотографиям и видео, Злата, которой многое пришлось пережить, обрела заботливую и любящую семью. А чтобы ей удобнее было забираться на хозяйскую кровать – прыгать ведь она не может, - для кошки даже сделали специальные ступени. Пушистую красавицу каждый день выносят на прогулки на улицу. А еще она получает письма с открытками от своих хвостатых друзей из Instagram.

zlata_helpzlata_help
Всем большой мур-мяу от ЗЛАТОЧКИ
108 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
zlata_helpzlata_help
Решила вам похвастаться нашим приобретением. Как вы знаете, в связи с отсутствием, мне не удаётся прыгать на возвышенности. И вот , чтобы у меня была возможность самой взбираться на кроватку , Мама приобрела мне лесенку
312 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Юным сочинцам рассказали о профессии спасателя
В краевой столице запретят проезд автомобилей по улице Гоголя
«Краснодар Водоканал» опубликовал новые списки должников
Студент из Новороссийска стал призером международной олимпиады по информационным технологиям
Жителей Новороссийска поймали на крупной «обналичке» денег
Сочинцев предупредили об ухудшении погоды
Новым управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» назначен Борис Щуров
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
В Краснодарском крае капитально отремонтируют свыше 18 тысяч многоквартирных домов
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами
Губернатор Кубани поднялся выше в рейтинге глав субъектов РФ
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Кубанские стрелки взяли награды на всероссийских соревнованиях
Новая регистратура открылась в краснодарском онкодиспансере
Кубанские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по велоспорту
В бюджете Краснодара появились деньги на строительство двух школ и закупку 68 автобусов
В Сочи за превышение должностных полномочий осудят замначальника отдела судебных приставов