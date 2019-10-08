2019-10-08T17:32:01+03:00
Общество

В Сети обсуждают жуткое видео у могилы Марфы Турищевой на Всесвятском кладбище Краснодара

Незнакомец, накинув капюшон на голову, пытался провести магический ритуал [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Поговаривают, что около могилы ночью в день смерти можно увидеть ее призрак.Поговаривают, что около могилы ночью в день смерти можно увидеть ее призрак.
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Всесвятское кладбище в центре города, как и любой старый погост, за десятилетия своего существования обросло огромным количеством всевозможных легенд. Особенно хулиганы и колдуны облюбовали могилу одной известной екатеринодарки Марфы Турищевой, что находится у аллеи со стороны улицы Рашпилевской.

Считается, что Марфа при жизни была колдуньей, потому захоронение состоятельной горожанки обладает магическими свойствами. Мол, если прийти к Марфе в определенный день и час и загадать желание и поцеловать фото на надгробье, то оно непременно сбудется. А еще поговаривают, что около могилы ночью в день смерти можно даже увидеть ее призрак. Чтобы избежать «сглаза» ведьмы, ей на фото даже якобы расцарапали глаза.

Фото: myekaterinodar.ru

Фото: myekaterinodar.ru

Любопытные зеваки сюда наведываются часто. Один из таких не на шутку напугал прохожего. Незнакомец с капюшоном на голове стоял на могиле похороненной Марфы Турищевой и, по всей видимости, совершал какой-то ритуал. Парень, молча, крутил головой напротив снимка мертвой женщины, чем шокировал проходящего мимо очевидца. Происходящее он успел записать на телефон. Позже жуткое видео появилось в Сети.

Жуткое видео на могиле Марфы Турищевой.

Правда, краснодарский историк Виталий Бондарь уверяет — Марфа Турищева ведьмой никогда не была.

- Это все заблуждение. О том, что она колдовала, придумали в послевоенное время. Нет никаких данных, что она занималась какими-то оккультными практиками, - говорит «КП» - Кубань» Виталий Бондарь.

Марфа Абрамовна была казачкой, во владении у нее было 166 десятин земли. Богатая невеста вышла замуж за вдовца с четырьмя детьми, Василий стал пятым ребенком, скрепившим их брачный союз.

- Василий часто участвовал в общественной и культурной жизни Екатеринодара, в городе его все знали как инженера-архитектора, - говорят историки.

Василий Турищев создал тот самый памятник на могиле матери.

Василий Турищев создал тот самый памятник на могиле матери.

Одну из своих работ он сделал для матери - то самое необычное надгробие над могилой Марфы Абрамовны, которая скончалась 19 марта 1912 года от сердечного приступа.

Скорбящий сын построил по собственному проекту памятник, сделав открытую площадку и высокое надгробие в форме греческой колонны, эпитафией и портретом покойной. Именно этим, считает Виталий Бондарь, захоронение привлекает людей.

- А что касается фото на могиле, то на самом деле это проделки хулиганов. В мае 1986 года были арестованы двое старшеклассников, которые с воздушкой в руках ходили по погосту и расстреливали портреты. Они раньше создавались на металлический медальонах, на которые наносилась эмаль, а совсем старые были сделаны на керамике, - добавляет историк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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