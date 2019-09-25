2019-10-08T17:53:35+03:00
Общество

На развитие садоводства на Кубани выделили 600 миллионов рублей

Глава регионального парламента Юрий Бурлачко оценил экономический потенциал Крымского района
Екатерина Мишина
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Фото: пресс-служба ЗСК.Фото: пресс-служба ЗСК.
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В рамках реализации указа Президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года, а также в ходе подготовки традиционного «Дня муниципалитета» Крымский район с рабочим визитом посетил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Руководителя Заксобрания в поездке сопровождали депутаты Сергей Орленко, Николай Кравченко, Сергей Жиленко и Андрей Горбань, глава муниципалитета Сергей Лесь, председатель местного совета Андрей Юшко.

Ранее, напомним, в муниципалитет по поручению спикера ЗСК выезжали постоянные комитеты. На месте каждый из них оценивал обстановку по курируемым направлениям, анализируя всю актуальную информацию о темпах социально-экономического развития муниципалитета, находил «болевые точки», на которые органам местного самоуправления предстоит обратить особое внимание. Эти сведения войдут в проект резолюции и станут основой для подготовки постановления Законодательного Собрания. Документ обсудят сначала на «круглом столе», после чего рассмотрят на пленарном заседании.

«Белое золото» России

В ходе рабочей поездки руководитель регионального парламента посетил ключевые сельскохозяйственные и промышленные предприятия Крымского района.

Первым объектом программы, на котором побывал глава кубанского парламента, стали рисовые чеки агрохолдинга «АФГ Националь». В настоящее время здесь полным ходом идет уборка «белого золота». Спикер ЗСК обсудил с руководством компании перспективы ее дальнейшего развития, а также повышение урожайности агрокультуры. Юрий Бурлачко подчеркнул, что кубанский рис давно стал брендом, популярным на всей территории РФ, поэтому необходимо не только удерживать столь высокую планку по качеству продукции, но и наращивать мощности производства.

Кубанское яблоко вне конкуренции

Далее парламентарии во главе со спикером ЗСК посетили сельхозпредприятия ООО «Южные земли». Юрий Бурлачко осмотрел фруктохранилище, побывал в яблоневых садах компании. Руководитель предприятия сообщил, что они расширят площадь суперинтенсивных садов и увеличат мощность хранения. Это должно положительно отразиться на социально-экономическом благополучии и самого района, и Краснодарского края в целом. Общество с ограниченной ответственностью занимается промышленным производством яблок высших столовых сортов, поставляет собственную продукцию в российские торговые сети, обеспечивая тем самым достойную конкуренцию импортным аналогам.

В беседе с руководством предприятия Юрий Бурлачко отметил, что на Кубани реализуется ряд отраслевых программ, а аграриям оказывается серьезная поддержка.

- Из федерального и регионального бюджетов на закладку и уход садов выделено 600 миллионов рублей, из них по программе «Молодой сад» - 100 миллионов рублей. Объемы урожая постоянно растут, но это тот самый случай, когда количество не отражается на качестве. Оно превосходное. В этом году по инициативе губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева в Роспатенте зарегистрировали географическое наименование «Кубанские яблоки». Теперь таковыми могут называть только те плоды, которые действительно выросли в Краснодарском крае, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

По словам главы регионального парламента, садоводство является одной из точек роста АПК всего края.

Собственные семена - гарантия продовольственной безопасности страны

В селекционном центре «Гавриш» гостям рассказали о том, какая работа ведется по выращиванию плодовых культур и по дальнейшему развитию декоративного питомника. В стенах учреждения сегодня производятся семена овощей всех видов. Из них 250 тонн - для защищенного грунта и 150 - для открытого. По мнению спикера Законодательного Собрания, накопленный селекционным центром опыт по выращиванию семян необходимо распространять на весь край. Работа в данном направлении имеет ключевое значение для регионального АПК, ход выполнения краевого закона о семеноводстве находится под постоянным контролем депутатов.

- Краснодарский край - это гарант продовольственной безопасности страны, семеноводство обеспечивает эту безопасность на самом главном этапе. Проводимая вами работа очень важна для дальнейших перспектив развития нашего агропромышленного комплекса. Основное стимулирование отрасли заключается в предоставлении мер господдержки. Аграриям оказывается всесторонняя помощь в развитии производств семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, - обратился к сотрудникам селекционного центра Юрий Бурлачко.

Он также акцентировал внимание на том, что обеспечить жителей Кубани и страны качественными натуральными продуктами позволит и реализация принятых ЗСК законов о животноводстве и производстве органической продукции.

Поддержка промышленности

В ходе рабочей поездки глава кубанского парламента оценил и промышленный потенциал муниципалитета на примере двух предприятий Крымского района. Одно из них занимается производством алюминия и выпускает в год до 50 тысяч цилиндрических слитков «летучего металла». Завод, где их делают, - единственный в стране с замкнутым циклом производства. Из цехов выходит в год до 800 тыс. штук фурнитуры. Предприятие - действительный член Российского союза поставщиков металлопродукции, награждено дипломом за участие в международной строительно-интерьерной выставке.

Еще одним крупным промышленным комплексом муниципалитета является стеклотарный завод. Депутатов подробно ознакомили с полным циклом производства. Стоит отметить, данное предприятие является пятым стекольным заводом, построенным в нашей стране турецкой группой компаний. Однако это единственный промышленный комплекс, возведенный абсолютно с нуля. Проекту открытого акционерного общества постановлением губернатора Кубани был присвоен статус одобренного. Он позволил заводу пользоваться льготами по налогу на имущество, подписано соответствующее соглашение.

- Из таких предприятий и складывается промышленный потенциал нашего региона, поддержку которому мы намерены и далее оказывать на законодательном уровне. Если бизнес в целом будет ощущать поддержку власти, то его участие в социальном развитии территории станет более активным, - дал оценку промышленному комплексу Крымского района спикер ЗСК, подводя итоги визита в муниципалитет.

Результаты рабочей поездки Юрия Бурлачко и вся информация, ранее собранная профильными комитетами ЗСК, были обобщены и детально проанализированы в ходе заседания круглого стола, состоявшегося в рамках проведения традиционного «Дня муниципального образования в ЗСК».

В процессе обсуждения депутаты дали оценку социально-экономическому потенциалу муниципалитета и предложили ряд рекомендаций по его дальнейшему развитию в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

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