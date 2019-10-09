Андрей Ведищев: Перед «Локо» стоят самые высокие задачи

«Локомотив-Кубань» 1 октября открыл долгожданный новый сезон. Любимую баскетбольную команду краснодарцы увидят в «Баскет-Холле» 9 октября – в это день «красно-зеленые» встретятся с соперником из Венеции в рамках Еврокубка.

Перед стартом домашнего сезона корреспондент «КП-Кубань» поговорил с президентом ПБК «Локомотив-Кубань» Андреем Ведищевым и узнал о том, как прошло межсезонье и чего жать болельщикам от команды.

- Андрей Владимирович, какие уроки дал клубу прошлый сезон, который, по мнению многих, вышел не очень удачным?

- Каждый сезон дает какие-то уроки, и мы достаточно опытны, чтобы сделать правильные выводы. Я не скажу, что прошлый сезон был провальным. Он был сложным, и от команды ждали чуть больше, чем она в итоге добилась. Мы вышли в плей-офф Единой лиги, выступали в четвертьфинале Еврокубка, но не смогли справиться с соперниками именно в решающих стадиях. К сожалению, по ходу всего сезона, когда мы сталкивались с трудностями, у нас не получалось их преодолевать. Сложно конкретизировать, с чем именно это было связано. Мы пробовали разные варианты, но не смогли добиться с той командой большего.

- У «Локо» новый главный тренер – Лука Банки. Насколько сложным был выбор?

- За Лукой Банки мы следили последние четыре года. Более того, он был одним из реальных кандидатов на тренерский пост после триумфа в Евролиге и неожиданного ухода Георгиоса Барцокаса. Тогда был выбор сделан в пользу Фотиса Кацикариса, теперь же пришло время итальянского тренера.

- Какими сильными качествами он обладает?

- Это опытный, тактически грамотный тренер. Лука Банки дважды выигрывал чемпионат Италии, который традиционно считается одним из сильнейших в Европе, выводил команду в Евролигу. Он умеет наладить контакт с игроками и хорошо знает свое дело. Надеюсь, он сможет реализовать свой потенциал и раскрыть таланты игроков в «Локомотиве».

- Как проходило комплектование состава? «Локо» сделал это одним из последних на рынке, было немного тревожно.

- Такова была наша стратегия. Рынок игроков хорошего уровня, которые готовы играть в Еврокубке за разумные деньги имеет свои особенности, нужно учитывать много факторов. Поэтому мы не торопились и тщательно подошли к межсезонью. Считаю, что мы достаточно интересно укомплектовались, взяли мотивированных ребят и не вышли за рамки бюджета. Кроме того, у нас осталась свободной еще одна позиция. Сейчас мы ищем легкого форварда.

- Это будет европейский игрок?

- В списке несколько игроков и из Европы и из-за океана. Вместе с тренером обсуждаем, определяем, кто нам больше подойдет. Мы не будем принимать поспешных решений.

- Какие задачи стоят перед командой и тренером в этом сезоне?

- Задачи наши всегда максимальны – вернуться в Евролигу. С этого года путевку туда получит не только победитель, но и финалист Еврокубка. В Единой лиге ВТБ так же нужно дойти до финала, что сделать достаточно сложно в конкурентном чемпионате. Тем не менее, считаю, что это возможно – нужно стремиться к финалу и выигрывать Единую лигу ВТБ. Почему нет?

- Некоторые игроки «Локо» выступали на Кубке мира и присоединились к команде позже остальных. Насколько это усложняет задачу тренеру?

- Да, игроки часто попадают после таких турниров в функциональную яму. У кого-то это случится в ноябре, у кого-то раньше. Ребята вышли на пик готовности к началу сентября и теперь нужно как можно дольше сохранить эти кондиции. В «Локо» четыре сборника, выступавших на Кубке мира – Фридзон, Калниетис, Ивлев и Мотовилов. Им будет непросто, а нам нужно быть готовыми к этому. У команды ровная скамейка, нужно грамотно ее использовать – тренер знает, что делать в этой ситуации.

- Как вы оцените предсезонную подготовку «Локо»? Какие сильные стороны у команды?

- Меня очень радует, что у нас много лидеров. Сразу несколько игроков набирали по ходу предсезонки по10 и более очков в каждой игре и могут еще больше. В этом наша сила. Важно сохранять свежесть команды и учитывать все факторы, в том числе и то, что игрокам предстоит много летать по ходу сезона.

- Перед каждым тренером «Локо» стояла задача привлекать ребят из молодежных команд. Кто сегодня ближе всех к основе?

- С командой на сборе работали многие молодые ребята. На сегодняшний день тренерский штаб выбрал игрока молодежной сборной России Сергея Долинина, который неплохо прибавил в последние два сезона, также близки к основе Кирилл Попов, Тимофей Герасимов и Мартюк Андрей, обладающий хорошими данными, но ему нужно немного поработать над физикой.

- При этом Александр Щербенев покинул команду…

- Мы приняли решение отдать Сашу Щербенева в аренду, чтобы он не сидел на скамейке, учитывая большую конкуренцию на позиции первого номера в основной команде. Он и Денис Величкин будут получать время в одной из лучших команд Суперлиги «Спартак-Приморье». Взамен мы получили Григория Мотовилова – игрока сборной России. Это молодой, дерзкий парень, с потенциалом, амбициями и мы рады, что он присоединился к нашей команде. Надеюсь, у него все получится в «Локомотиве», на сборе в Турции он хорошо себя проявил.

- Решение о подписании Мотовилова созрело уже после Кубка мира?

- Мы следили за Григорием и раньше, но по ходу контрольных игр сборной перед Кубком мира стали смотреть внимательнее. На турнире у него не все получилось, сказалась нехватка опыта. В целом мне нравится, что он полон энергии и, самое главное, желания расти профессионально.

- Как продвигается работа с молодежными командами и на каком этапе строительство тренировочного центра?

- В «Локо» представлены команды всех возрастов, есть команда Суперлиги-2, набрана команда 2006 года рождения – начинаем работу уже с 13-летними ребятами. Молодежным командам уделяем много внимания – строим тренировочный центр. Начальным этапом сдадим игровые и тренировочные площадки в первом квартале, в третьем – гостиницу, пищеблок и офисы для сотрудников. К следующему сезону все необходимое для нашего резерва будет готово полностью.

- А как быть тем ребятам, которым еще не исполнилось 13 лет?

- Для самых маленьких мы реализуем интересный и важный проект «Локостарт». С ребятами начальных классов в школьных спортзалах работают молодые тренеры, только окончившие вуз. Мне нравится то, как проект развивается, ребята растут, и постепенно лучшие из них будут переходить в наши молодежные команды.

- По ходу прошлого сезона мнения болельщиков разделились. Одни много критиковали команду, другие призывали поддерживать несмотря ни на что? Что бы вы хотели сказать и тем и другим перед стартом нынешнего сезона?

- Нужно болеть и любить команду и в победах, и в поражениях. Иногда нужно запастить терпением и не делать скоропалительных выводов. Я надеюсь, что в этом сезоне мы часто будем видеть полные трибуны «Баскет-Холла», команда будет чувствовать поддержку и радовать своей игрой. Вместе мы сможем добиться самых высоких целей!