«5 миллионов? Не помню, куда их положил»: Стас Костюшкин отшутился по поводу гонорара за выступление на дне кубанской станицы

В сети разгорелся скандал по поводу гонорара артисту Стасу Костюшкину. Дело в том, что в прошлые выходные, 4-5 октября, в станице Северской в 30 километрах от Краснодара масштабно отмечали 95-летие основания района. Торжества были столь грандиозными, что один день на сцене в центре станицы казачьими песнями жителей радовал известный на весь мир Кубанский казачий хор, а вечером следующего дня ждали звезду российской эстрады Стаса Костюшкина.

О том, что оплатят выступление артиста не из бюджета было известно заранее. Такой «подарок» землякам сделал владелец агрохолдинга «Кубань», депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев. Однако вопрос цены после фееричного шоу Костюшкина все равно возник.

Скриншот со страницы главы Северского района Адама Джарима

- 5 миллионов! - ответил на своей официальной странице в Instagram глава района Адам Джарим.

Журналисты "Народной" районной газеты, как велит профессия, решили уточнить сумму гонорара у самого Стаса Костюшкина.

- Станислав, добрый день! Глава Северского района Адам Джарим написал в Инстаграм, что за выступление в Северской вам заплатили 5 млн рублей. Это правда? - задали они вопрос уже на странице певца.

stas_kostyushkin_official Спасибо зрителям станицы Северская , которые переживают за меня . Ну что делать , мы живём в странном мире , где очерняют всех подряд . Но мне так кажется, что благодаря нашей дружбе, хрен у них чё выйдет #станицасеверская#шоуадесса #мойзрительлучший#

- Так, не знаю. Но работали мы на 10! - ответил артист.

Скриншот со страницы главы Северского района Адама Джарима

К слову, выступление певца на станичной сцене, действительно, было достойным. В свойственной ему манере Костюшкин много шутил над собой, над гламурностью и мнимыми талантами российских звезд шоу-бизнеса. Чем покорил даже тех, кто скептически отреагировал на его приезд с концертом. В Instagram певца посыпались благодарности от кубанской публики. Поэтому вопрос гонорара, видимо, Стаса задел до глубины души и он снова решил обратиться к станичникам со своей страницы.

- Читаю сообщения от друзей из станицы Северская. Некоторые газетенки пишут, что концерт был отвратительным, никудышным и все было очень плохо, - говорит Костюшкин. - Не могу с вами поспорить. Да, действительно, так и было. И огромное спасибо, что сказали, что я заработал 5 млн рублей. Сейчас пойду поищу. Не помню, куда положил только.

Кто из «северских друзей» подогрел эту явно неприятную для артиста тему, неизвестно. Публикаций в "газетенках" с критикой в адрес певца мы не нашли. Только комментарий с суммой гонорара Костюшкину со страницы главы Северского района был удален. А ниже появился другой.

- У кого-то плохо с чувством юмора, - прозвучало с официальной страницы чиновника, намекая, что озвученная сумма была всего лишь шуткой.