В Анапе пропавшая пять дней назад школьница может находиться... у отца

- Пропала девочка, просим максимальный репост! - это, как и большинство объявлений, начали распространять волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Ищут 16-летнюю Валерию Новикову из маленького анапского хутора Чекон. В пятницу, 4 октября, школьница вышла из дома в неизвестном направлении. На уроках она не появилась, никто из одноклассников ее не видел.

В день пропажи мама, с которой живет девушка, была на работе, потому даже не видела, в какой одежде была ее дочь. Несколько безуспешных попыток дозвониться до Валерии привели отчаявшуюся женщину в полицию, где она и написала заявление об исчезновении дочери.

У Валерии рост 156 сантиметров. Она полного телосложения, волосы черные, глаза карие.

- На данный момент мы занимаемся распространением ориентировки, - сообщили «КП» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Мы зафиксировали несколько сообщений от жителей Анапы о том, что девушку видели в разных районах города, и передали сотрудникам полиции.

По факту пропажи девочки в СУ СК по Краснодарскому краю даже организовали доследственную проверку.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», территорию Анапского района Валерия не покидала.

- Пропавшую школьницу не похищали, - сказал источник в правоохранительных органах. - После развода родителей девушка жила с матерью, но 4 октября она ушла из дома и, по нашей информации, отправилась жить к отцу. Не исключаем, что сейчас пропавшая может находиться с ним.

Сейчас правоохранители будут связываться с папой, чтобы установить ее точное местонахождение.

ВАЖНО!

Любую информацию пропавшей можно сообщить на телефон инфорга поисков 8-961-58-22-359 (Ольга).