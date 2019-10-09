Преступление без наказания

Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игоря Головкина. Он подозревался в превышении полномочий, но избежал наказания в связи с истечением срока давности. Бывший чиновник признался следствию, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Это впоследствии привело к их продаже третьим лицам. Жильцы домов уже несколько лет пытаются доказать в судах, что «чердаки» являются общедомовой собственностью. По словам господина Головкина, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей». Жители же дома сомневаются в бескорыстности действий чиновника.

Бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства (ДаиГ) Краснодара Игорь Головкин избежал уголовного преследования по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по нереабилитирующим основаниям: сроки давности уголовного преследования уже истекли. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела находится в распоряжении ”Ъ-Кубань“. При этом экс-руководитель структуры мэрии признался в совершении преступления: в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89, входящие в ТСЖ «Покровский» (застройщик — «Элеваторстройдеталь»). Согласно проектной документации в этих домах 17-й этаж был техническим, однако в документах за подписью господина Головкина он превратился в нежилой. Этот нюанс позволил застройщику продать недвижимость третьим лицам. По словам бывшего начальника ДаиГ, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей». О своих мотивах господин Головкин распространяться не стал, ссылаясь на право, предусмотренное ст. 51 Конституцией РФ (несвидетельствование против себя и своих близких). В мэрии ситуацию прокомментировать оперативно не смогли.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, жильцы домов по ул. Фабричной, 10, и ул. Промышленной, 33, в судах пытаются доказать, что 17-й этаж в их домах является техническим и, соответственно, входит в общедомовую собственность. Однако суды вынесли решения не в их пользу: в первом случае жители проиграли дело в апелляционной инстанции, во втором — в суде первой инстанции. Эти решения в данный момент оспариваются. В это время собственники 17-х этажей, в числе которых Нина Сапонова — бывшая супруга гендиректора застройщика объекта — ООО «Элеваторстройдеталь», провели на них реконструкцию с переносом магистралей отопления и расширением оконных проемов.

По словам жителя дома по ул. Фабричной, 10, Евгения Сафоненко, постановление СКР по краю поможет жильцам отстоять свои права на 17-й этаж в судах кассационной и апелляционной инстанций. «Кроме того, мы считаем, что документ послужит основанием к возбуждению уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество. — Прим. “Ъ”) в отношении руководства компании "Элеваторстройдеталь". Что же касается господина Головкина, то я сомневаюсь в том, что в его действиях не было коррупционной составляющей. Мы будем ходатайствовать о вызове его в суд, чтобы он дал ответ, по какой причине он превратил технические помещения в нежилые», — заявил он.

Как отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург, несмотря на то, что уголовное дело не возбуждено в связи с истечением сроков давности, есть определенные обстоятельства, которые установлены постановлением.

«Фактически установлено, что 17-й спорный этаж является техническим. Это можно расценивать как основание для подачи истцами заявления о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, хотя, если строго следовать ГПК РФ и соответствующему постановлению Пленума Верховного суда РФ, это вновь открывшимся обстоятельством не является, и, как расценит такое заявление суд, сложно предположить»,— рассказывает госпожа Гамбург.