2019-10-09T16:08:01+03:00
Общество

Преступление без наказания

Бывший глава депархитектуры Краснодара избежал ответственности за превышение полномочий
Андрей Ульченко
Поделиться:
Фото: Игорь Харсеев / КоммерсантъФото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ
Изменить размер текста:

Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игоря Головкина. Он подозревался в превышении полномочий, но избежал наказания в связи с истечением срока давности. Бывший чиновник признался следствию, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Это впоследствии привело к их продаже третьим лицам. Жильцы домов уже несколько лет пытаются доказать в судах, что «чердаки» являются общедомовой собственностью. По словам господина Головкина, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей». Жители же дома сомневаются в бескорыстности действий чиновника.

Бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства (ДаиГ) Краснодара Игорь Головкин избежал уголовного преследования по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по нереабилитирующим основаниям: сроки давности уголовного преследования уже истекли. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела находится в распоряжении ”Ъ-Кубань“. При этом экс-руководитель структуры мэрии признался в совершении преступления: в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89, входящие в ТСЖ «Покровский» (застройщик — «Элеваторстройдеталь»). Согласно проектной документации в этих домах 17-й этаж был техническим, однако в документах за подписью господина Головкина он превратился в нежилой. Этот нюанс позволил застройщику продать недвижимость третьим лицам. По словам бывшего начальника ДаиГ, «данные действия совершены умышленно, но без коррупционной составляющей». О своих мотивах господин Головкин распространяться не стал, ссылаясь на право, предусмотренное ст. 51 Конституцией РФ (несвидетельствование против себя и своих близких). В мэрии ситуацию прокомментировать оперативно не смогли.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, жильцы домов по ул. Фабричной, 10, и ул. Промышленной, 33, в судах пытаются доказать, что 17-й этаж в их домах является техническим и, соответственно, входит в общедомовую собственность. Однако суды вынесли решения не в их пользу: в первом случае жители проиграли дело в апелляционной инстанции, во втором — в суде первой инстанции. Эти решения в данный момент оспариваются. В это время собственники 17-х этажей, в числе которых Нина Сапонова — бывшая супруга гендиректора застройщика объекта — ООО «Элеваторстройдеталь», провели на них реконструкцию с переносом магистралей отопления и расширением оконных проемов.

По словам жителя дома по ул. Фабричной, 10, Евгения Сафоненко, постановление СКР по краю поможет жильцам отстоять свои права на 17-й этаж в судах кассационной и апелляционной инстанций. «Кроме того, мы считаем, что документ послужит основанием к возбуждению уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество. — Прим. “Ъ”) в отношении руководства компании "Элеваторстройдеталь". Что же касается господина Головкина, то я сомневаюсь в том, что в его действиях не было коррупционной составляющей. Мы будем ходатайствовать о вызове его в суд, чтобы он дал ответ, по какой причине он превратил технические помещения в нежилые», — заявил он.

Как отмечает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург, несмотря на то, что уголовное дело не возбуждено в связи с истечением сроков давности, есть определенные обстоятельства, которые установлены постановлением.

«Фактически установлено, что 17-й спорный этаж является техническим. Это можно расценивать как основание для подачи истцами заявления о пересмотре дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, хотя, если строго следовать ГПК РФ и соответствующему постановлению Пленума Верховного суда РФ, это вновь открывшимся обстоятельством не является, и, как расценит такое заявление суд, сложно предположить»,— рассказывает госпожа Гамбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Полезные и спорные: тормозные колодки из асбеста
Из чего состоят тормозные колодки? – Этим вопросом, пожалуй, мало кто задавался. Да и зачем, главное, чтобы работали эффективно, не так ли? Но нет, состав необходимых для любого транспорта деталей, из года в год вызывает жаркие споры
Новости 24
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
«Краснодар Водоканал» поздравил ветеранов предприятия
Как экономить время в большом городе?
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
В Краснодаре осудили руководителя и сотрудника фирмы–застройщика, от действий которых пострадали 184 человека
Автоинспекторы из Геленджика спасли жизнь полугодовалого ребенка
Сочинские полицейские проверили местные аптеки
На форуме «Дело за малым!» предприниматели смогут обсудить с менторами развитие своего бизнеса
Дети из всех регионов России отметят Всемирный день почты в «Орленке»
Кубань увеличила экспорт вина
В Новороссийске будут судить главного бухгалтера агрофирмы «Мысхако»
В Краснодаре потушили пожар в кафе парка «Солнечный остров»
135 автомобилей эвакуировали за один день с выделенных полос Краснодара
Краснодарские врачи удалили опухоль из кишки через небольшой разрез
В Адыгее бывшего курсанта летного училища осудили на 2,5 года за разбойные нападения
Корнелиу Робу назначен главой комитета АФК по Supply Chain Finance
На Кубани проходит марафон «Чистые берега Краснодарского края»
В Краснодаре на припаркованный автомобиль с 17-го этажа скинули телевизор
В Краснодаре на интерактивную карту нанесли информацию о ямочном ремонте улиц города
В Краснодаре локализовали пожар в баре «Адмирал»
В финал регионального конкурса национальной премии Russian Event Awards вышла «Атамань»
В Темрюкском районе в аварии пострадал 2-летний малыш
В Прикубанском округе Краснодара мужчина грабил дачи