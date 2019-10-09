На благотворительные цели: в Краснодарском крае преступная группа собирала средства для ИГИЛ*

Сотрудники ФСБ России разоблачили спонсоров запрещенной в России группировки ИГИЛ. Объединение действовало в девяти регионах страны, в том числе и в Краснодарском крае.

По данным ФСБ, участники группировки под видом благотворительности собрали более 6 миллионов рублей через интернет. Все полученные средства они тут же переводили за границу для организации терактов в Сирии.

- В организацию было вовлечено более ста сторонников идеи установления «Всемирного Халифата», - сообщают в ФСБ России. - Среди них участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного одиозным террористом Шамилем Басаевым.

Конспиративный центр управления финансированием терроризма находился в Кабардино-Балкарской Республике. Здесь для задержания подозреваемых ввели режим контртеррористической операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736851" frameborder="0"></iframe> Выявлены члены преступной группы, собиравшие средства для ИГИЛ*.

В итоге силовикам задержали двух человек — 25-летнего мужчину и его 30-летнюю сестру.

- По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования террористов, - добавляют в СК России. - В том числе они создали группу в Telegram, в которую приглашали всех заинтересованных лиц, согласившихся финансировать запрещенную организацию.

Следователи вместе с сотрудниками ФСБ провели более 90 обысков в жилищах людей, являющихся контрагентами фигурантов уголовного дела.

- Обнаружено и изъято порядка 60 банковских карт, денежные средства в сумме около 6 тысяч долларов, 10 мобильных устройств, планшетные компьютеры и ноутбуки, литература экстремистского толка, - поясняют в Следственном комитете России.

В отношении контрагентов, в том числе из города Москвы, возбуждены и расследуются уголовные дела.

Следственными органами ГСУ Следственного комитета России расследуется уголовное дело об организации финансирования терроризма, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.