2019-10-10T13:02:58+03:00
Происшествия

Убийцу тольяттинского авторитета Ильи Тягуна ищут в Сочи

Не исключено, что он хочет уйти за границу [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Азиз Хидиров. Фото: ГУ МВД по Самарской области.Азиз Хидиров. Фото: ГУ МВД по Самарской области.
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Убийцу авторитетного тольяттинского бизнесмена Ильи Тягуна сейчас разыскивают по всей стране, но особое внимание приковано к Сочи. По данным силовиков, именно здесь залег на дно киллер.

Новость о смерти 36-летнего Ильи Тягуна, участвовавшего в открытии бойцовского клуба «Ахмат» в Тольятти, прогремела в конце июня 2019 года. Он был расстрелян прямо на парковке у многоэтажки, причем при свете дня и на глазах у многочисленных свидетелей. Более того, стрелок, выпустивший четыре пули в спину своей жертве, не скрывал свое лицо от камер видеонаблюдения. Сразу после трагедии ролик разлетелся по Интернету.

p> На кадрах видно, как двое мужчин о чем-то разговаривают в беседке. Затем Тягун встает и направляется к своей машине. В этот момент следующий за ним собеседник достает пистолет и стреляет в спину. Илья, упав на землю, пытается приподняться и уползти. Но киллер добивает его контрольными выстрелами в голову и быстрым шагом уходит...

Убийство Илья Тягуна в Тольятти.

Фото с места происшествия. Фото: vk.com/avtograd_tlt

Фото с места происшествия. Фото: vk.com/avtograd_tlt

Установить личность убийцы удалось быстро - это 34-летний нападающий Тольяттинской любительской хоккейной лиги Азиз Хидиров. Ориентировку на него распространила областная полиция. Рост подозреваемого 185–190 сантиметров, он плотного телосложения, имеет темные волосы и карие глаза, носит бороду.

Что не поделили мужчины, до сих пор вопрос. По одной версии, девушку. Мотивы преступления могут быть связаны и с прошлым Ильи Тягуна, у которого уже были проблемы с законом. 29 августа 2014 года суд Центрального района Тольятти вынес приговор ему и семерым его товарищам. Их обвиняли в избиении человека в спортивной школе «Бокс». Кроме того, подсудимым вменялось вымогательство 700 тысяч у директора местной фирмы. Всем фигурантам дела тогда назначили условные сроки от двух до четырех лет.

Илью Тягуну убили выстрелами в спину.

Илью Тягуну убили выстрелами в спину.

Но с тех пор, как говорят знакомые Тягуна, он решил встать на путь исправления - всерьез занялся подготовкой молодых спортсменов. Где конкретно работал бизнесмен, неизвестно, но поговаривают, что он «занимался проблемными квартирами, приводил документы в порядок и проводил сделки». Однако, что это значит, тоже не до конца ясно.

Азиз Хидиров тоже был ранее судим за вымогательство, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Но все же правоохранители считают - убийство могло быть совершено из-за денег. По некоторым данным, Тягун задолжал Хидирову крупную сумму.

- Сейчас подозреваемый в федеральном розыске. Видно, что к преступлению он готовился, - сказал начальник уголовного розыска самарского главка Павел Жилюнов. - Предполагаем, что он на юге, потому что за несколько дней до случившегося его жена и дети отправились туда. Не думаю, что это совпадение.

Правда, правоохранители в Краснодарском крае уверены - улизнуть из России у него не получится. На Хидирове висит задолженность - по данным ФССП, порядка 76 тысяч рублей. К тому же ориентировку на него разослали во все ведомства, получили ее в том числе и сочинские силовики — полицейские и пограничники. Так что путь в Абхазию для него закрыт.

Убийце спортсмена грозит срок от шести до 15 лет.

ВАЖНО!

Правоохранители обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении Азиза Хидирова, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (8482) 93-40-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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