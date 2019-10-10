«Не думали, что все так серьезно»: родители 7-летней девочки рассказали, почему их дочь внезапно перестала разговаривать

Родители маленькой красавицы 7-летней Эмилии Саркисьянц прошли наверное семь кругов Ада, пока узнали, что на самом деле стало причиной внезапного регресса их дочери. До 2-лет дочка была жизнерадостным и полным сил ребенком. Развивалась по возрасту, умела считать, называла цвета и животных, произносила целые фразы.

- Потом случился резкий «откат». Эми вдруг перестала говорить, понимать, потеряла все навыки и забыла все, что умела. Для семьи начался долгий этап обследований, ошибочных диагнозов, неправильного лечения. Никто не мог сказать родителям, что же произошло с их любимой дочкой. А Эми становилось все хуже. Появились беспричинные истерики (как выяснилось позже, это были приступы эпилепсии), укладывание спать превратилось в ежедневный марафон, - рассказывают родители девочки.

Но на выяснение причин таких резких изменений ушло несколько лет. Все это, время пока девочке не исполнилось пять лет, родителей сводили с ума резкие перемены ее настроения, частые истерики и ежедневные мучения во время укладывания спать. Мать бросила работу, отцу пришлось сменить профессию, чтобы возить Эмилию на врачебные обследования. Кроме того, девочке требовался особый уход, она лишилась элементарных навыков обслуживания себя.

- Потом мы попали к врачу, который впервые поставил верный диагноз, - говорят родители девочки. - Врач назначил дочке препараты. И мы сразу почувствовали улучшение ее состояния. Благодаря лекарствам самочувствие Эми улучшилось, исчезли приступы, постепенно она научилась самостоятельно засыпать, появились некоторые навыки самообслуживания. Но дальше этого дело не пошло.

Девочка по-прежнему не разговаривала.

В 2018 году родители смогли попасть на консультацию, сообщается на сайте благотворительного фонда «Край Добра», к одному из лучших эпилептологов-неврологов. Встреча оказалась для семьи Эми судьбоносной: врач впервые заподозрил у девочки поражение головного мозга. У ребенка кортикальная дисплазия по типу гетеротопии — это когда внутриутробно ее мозг развился неправильно, с полостями в тканях. По рекомендациям врача были сделаны новые обследования, которые подтвердили его подозрения. Профессор порекомендовал Эми роботированную операцию на головном мозге. Он практически гарантирует девочке избавление от страшной болезни. Благодаря новейшим технологиям у Эми появился шанс на полное выздоровление.

Стоимость подобной операции 4,7 млн рублей. Часть средств на операцию родителям уже удалось собрать. Если вы хотите помочь девочке стать счастливой, можете пожертвовать, отправив СМС на номер 7715. В тексте сообщения нужно написать слово СЧАСТЬЕ и через пробел указать любую сумму пожертвования.