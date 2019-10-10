2019-10-10T16:21:22+03:00
Дом. Семья

Пинали ногами и прыгали на собаку: в Краснодаре дети издевались над беспомощным щенком

4-месячная Джесси, несмотря на измывательства, по-прежнему верит людям [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Малыша зовут Джесси. Фото: Ольга БУРЛАКОВАМалыша зовут Джесси. Фото: Ольга БУРЛАКОВА
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Ольга Бурлакова помнит каждую минуту той жуткой сцены на игровой площадке в Пашковском микрорайоне Краснодара. Двое детей резвились и прыгали, задорно смеясь. Но присмотревшись, женщина ужаснулась - на земле, свернувшись калачиком, лежал щенок.

Маленькая Джесси.

- Мальчикам было около 6 лет. Маленькая собачка сначала легла и стала кувыркаться в надежде, что с ней поиграют. Но дети решили сделать это по-своему, с особой жестокостью, - рассказывает «КП» - Кубань» Ольга. - Один мальчик со всей силы пнул ее в живот, другой начал прыгать на собаке. Затем кто-то из них сгребает в ладошки гравий и кидает в щенка. Я подбежала к ним, чтобы остановить. Как вдруг заметила, что в стороне сидела пожилая женщина, которая даже не пыталась им помешать. Помню, как она на меня крикнула «Не трогай детей, проходи мимо!» Мол, все под контролем. А я, оторопев, спрашиваю в ответ: «Учите убивать животных?»

Пес надеется найти себе хозяев. Фото: Ольга БУРЛАКОВА

Пес надеется найти себе хозяев. Фото: Ольга БУРЛАКОВА

Спасти щенка от малолетних живодеров тогда Ольге удалось. Но был и другой случай, когда щенком играли, словно в мяч. Мальчишки брали в руки собаку, а затем забирались с ней на горку, откуда кидали бедное животное вниз своему товарищу.

Джесси сейчас на передержке.

Джесси сейчас на передержке.

- Щенку в нашем дворе, конечно, не повезло, хотя многие люди подкармливают его. Нашли для щенка коробку, сделали из нее лежанку, которую пес считает своим домом, - продолжает Ольга.- Появилась собака у нас несколько месяцев назад совсем крошкой. Видимо, кто-то выкинул малыша из дома. Оказалось, что это девочка. Назвали ее Джесси.

Несмотря на все издевательства, песик по-прежнему верит людям и с грустными глазами смотрит в след каждому, кто подходит ее гладить.

Фото: Ольга БУРЛАКОВА

Фото: Ольга БУРЛАКОВА

- Знаете, девочка очень умная, ее глаза скажут вам об этом. Очень активная, ласковая и игривая. Дружит со всеми животными во дворе, - говорит женщина. - Она обработана от всех паразитов и сейчас готовится к вакцинации. Очень надеемся, что она найдет своего хозяина.

Джесси сейчас находится на передержке. Забрать ее и подарить ее свое тепло можно, позвонив по номеру 8-918-47-10-116, Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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