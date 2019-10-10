2019-10-10T17:37:34+03:00
Экономика

Между Омском и Сыктывкаром:Краснодар занял 36-е место в России по уровню зарплат

Новороссийск и Сочи оказались еще ниже
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Сочи - самый дорогой город Краснодарского краяСочи - самый дорогой город Краснодарского краяФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Где на Руси жить хорошо? Этим вопросом в очередной раз задались исследователи и любители статистики, чтобы составить рейтинг самых обеспеченных городов страны. Измерять успех одним лишь размером зарплат не совсем справедливо, ведь цены на товары и услуги разнятся. Поэтому для точного счета средний доход жителей делили на стоимость стандартного потребительского набора, в который входят продукты, одежда, расходы на транспорт и многое другое.

Вряд ли кого-то удивит вывод РИА Рейтинг, что первое место в рейтинге заняла Москва, где средняя зарплата составляет 96,9 тысячи рублей и этого хватает аж на 3,83 потребительского набора. В пятерку лидеров вошли Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

А вот Краснодар, куда любят перебираться северяне, оказался лишь на 36-м месте между Омском и Сыктывкаром. Средняя зарплата в краевом центре - 41,6 тысячи рублей, что покрывает стоимость 2,17 потребительского набора.

Новороссийск оказался на 42-й строчке, опередив на одно место Ростов-на-Дону. Там зарплаты оказались немного выше, чем в Краснодаре (41,9 тысячи рублей), но жизнь тоже стоит дороже.

Третий город Краснодарского края, попавший в сотню крупнейших, - Сочи. Главный курорт страны получил лишь 65-ю строчку в компании Стерлитамака и Астрахани. Средняя зарплата в первом полугодии в Сочи составила 37,6 тысячи рублей, что покрывает стоимость лишь 1,88 месячного минимального набора товаров и услуг.

Сотню исследуемых городов замкнули Шахты с коэффициентом 1,36. А 97-я строчка досталась Майкопу (1,56).

А выводы из рейтинга просты - в некоторых городах уровень реальных зарплат оказывается выше из-за относительно низких цен.

СПРАВКА «КП»

Стандартный потребительский набор - в него вошли 112 товаров и услуг, которые необходимы одному человеку, проживающему в своей квартире площадью 28 квадратных метров.

Учтены расходы на продукты питания, одежду, промтовары, мебель, электротехнику, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, юридические, финансовые услуги, оплату телефона и подключения к интернету.

В Краснодаре стоимость такого набора составила 19 170 рублей, в Новороссийске - 19 764 рубля, в Сочи - 20 000 рублей, а в Москве - 25 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре оцепили Кооперативный рынок из-за забытого чемодана
Парк «Южные культуры» в Адлере передан Кавказскому заповеднику
Краснодарец заплатил 100 тысяч рублей владельцу авто, на который упал телевизор
Исполняющим обязанности ректора КубГТУ стал Михаил Барышев
Рейтинговое агентство FitchRatings изменило прогноз по Альфа-Банку со «Стабильного» на «Позитивный»
Семь кубанских городов готовят к мобильной связи будущего
В Краснодаре задержали банду вымогателей
В краевой столице проходят Кирилло-Мефодиевские чтения
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
В станице Старокорсунской построят детсад
Банк «Открытие» в очередной раз снизил ставку по ипотеке до 8,4%
Николай Осадчий в Госдуме: Фракция КПРФ выступает за увеличение бюджета здравоохранения
В Анапе в парке военной техники установили танк Т-80
В Пушкинской библиотеке Краснодара открылась новая выставка «Искусство Вьетнама»
Два кубанских студента стали победителями соревнований «IT-Планета 2018/19»
В Кореновском районе в лобовом ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2114»
В Калининском районе задержали мужчину с «солью»
В Краснодаре у фирмы за долги арестовали BMW X6
Кубанские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее из-за тумана