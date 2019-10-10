Между Омском и Сыктывкаром:Краснодар занял 36-е место в России по уровню зарплат

Где на Руси жить хорошо? Этим вопросом в очередной раз задались исследователи и любители статистики, чтобы составить рейтинг самых обеспеченных городов страны. Измерять успех одним лишь размером зарплат не совсем справедливо, ведь цены на товары и услуги разнятся. Поэтому для точного счета средний доход жителей делили на стоимость стандартного потребительского набора, в который входят продукты, одежда, расходы на транспорт и многое другое.

Вряд ли кого-то удивит вывод РИА Рейтинг, что первое место в рейтинге заняла Москва, где средняя зарплата составляет 96,9 тысячи рублей и этого хватает аж на 3,83 потребительского набора. В пятерку лидеров вошли Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

А вот Краснодар, куда любят перебираться северяне, оказался лишь на 36-м месте между Омском и Сыктывкаром. Средняя зарплата в краевом центре - 41,6 тысячи рублей, что покрывает стоимость 2,17 потребительского набора.

Новороссийск оказался на 42-й строчке, опередив на одно место Ростов-на-Дону. Там зарплаты оказались немного выше, чем в Краснодаре (41,9 тысячи рублей), но жизнь тоже стоит дороже.

Третий город Краснодарского края, попавший в сотню крупнейших, - Сочи. Главный курорт страны получил лишь 65-ю строчку в компании Стерлитамака и Астрахани. Средняя зарплата в первом полугодии в Сочи составила 37,6 тысячи рублей, что покрывает стоимость лишь 1,88 месячного минимального набора товаров и услуг.

Сотню исследуемых городов замкнули Шахты с коэффициентом 1,36. А 97-я строчка досталась Майкопу (1,56).

А выводы из рейтинга просты - в некоторых городах уровень реальных зарплат оказывается выше из-за относительно низких цен.

СПРАВКА «КП»

Стандартный потребительский набор - в него вошли 112 товаров и услуг, которые необходимы одному человеку, проживающему в своей квартире площадью 28 квадратных метров.

Учтены расходы на продукты питания, одежду, промтовары, мебель, электротехнику, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, юридические, финансовые услуги, оплату телефона и подключения к интернету.

В Краснодаре стоимость такого набора составила 19 170 рублей, в Новороссийске - 19 764 рубля, в Сочи - 20 000 рублей, а в Москве - 25 300 рублей.