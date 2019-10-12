«Мурашками покрылся от увиденного!»: строитель из Сочи выиграл в лотерею миллион рублей

Историй, когда победители лотерей не очень разумно обращались с выигрышем, не сосчитать. Баснословные суммы умудрялись потратить впустую буквально за пару недель. Но, кажется, счастливчику из Сочи это не грозит.

Бенямин Барсегян - обычный строитель, работает в одной из компаний курорта. Деньги привык зарабатывать исключительно своим трудом. Но все же решил попытать удачу - чем черт не шутит? В местном киоске приобрел лотерею. Чтобы долго в ожидании не томиться, выбрал моментальную. За билет заплатил 100 рублей. Нашел в кошельке монетку и - давай проверять.

- Стираю защитный слой и вижу три бриллианта, - вспоминает мужчина тот момент, когда узнал о выигрыше. - Я аж мурашками покрылся от увиденного. Сам у себя спросил: «Я что? Миллион выиграл?!

Бенямин поспешил вернуться в киоск, где приобрел лотерею. Там выигрыш ему подтвердили. Свой приз сочинец получит в ближайшее время после всех проверок, правда, не миллион, а 870 тысяч рублей. Налог с выигрыша (13% для резидентов страны - прим.ред.) никто не отменял.

Но несмотря на это, мужчина уже знает, на что потратит деньги. Часть суммы уйдет на ремонт в квартире, который Бенямин собирается сделать своими руками. А еще сочинец хочет порадовать любимую супругу и купить ей автомобиль, о котором она так мечтает. Не останутся без подарков и дети. Семья у Бенямина большая: три дочери, два внука. И каждого из них ждет сюрприз.

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