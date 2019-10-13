2019-10-13T12:19:04+03:00
Происшествия

В Сочи потерявшихся в лесу женщин искали два дня

Они пошли за грибами и заблудились
Галина КОПЫЛОВА
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Два дня женщины ничего не ели, с собой была лишь бутылка с водойДва дня женщины ничего не ели, с собой была лишь бутылка с водой
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В Лазаревском районе Сочи в пятницу, 11 октября, две женщины ушли в лес и пропали. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры сначала организовали самостоятельные поиски, затем к ним подключились спасатели МЧС.

- Утром 12 октября поступило сообщение, что в горно-лесной местности Лазаревского района ищут двух женщин, которые, со слов заявителя, ушли в лес за грибами утром 11 октября и до настоящего времени не вернулись, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что к поискам заблудившихся женщин подключились 180 человек, в числе которых сотрудники администрации района, ЮРПСО МЧС России, полиция, 10 отряд федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, конно-кинологический центр МЧС России, Кубань-СПАС, муниципальная служба спасения, лесники, волонтеры, казаки, добровольцы. Для эффективности поисков привлекли 18 единиц техники.

Женщин искали 180 человек

Женщин искали 180 человек

По городу правоохранители распространили ориентировку.

- Одна из женщин, 37-летняя Жанна О., была одета в куртку кремового цвета и светлые спортивные штаны, при себе имела коричневый рюкзак. Другая, 42-летняя Виктория Ш., была в черной куртке и черных спортивных штанах, - говорилось в документе.

Местных жительниц нашли лишь в воскресенье утром, 13 октября.

- Двух женщин, ранее пропавших в лесном массиве в районе села Марьино, нашли егеря и лесники примерно в 8 километрах от населенного пункта. Спасатели вывели женщин из леса и передали родственникам. Медицинская помощь им не потребовалась, - добавил начальник отдела оперативного реагирования краснодарской краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» Александр Нестеров.

После благодарностей всем причастным к поискам за проделанную работу, Жанну и Викторию забрали родные и вместе они отправились по домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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