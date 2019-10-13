2019-10-13T18:50:59+03:00
Общество

В Краснодаре около 4000 семей опасаются за срыв отопительного сезона

Жители ЖК «Георгиевский» написали жалобу в прокуратуру
Галина КОПЫЛОВА
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Жильцы могут остаться зимой без тепла и горячей водыЖильцы могут остаться зимой без тепла и горячей воды
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Котельная жилищного комплекса «Георгиевский» «Теплоэнергетик» большой должник по газу. У неё с «Газпром межрегионгаз Краснодар» судебные тяжбы.

- Сумма долга котельной превышает 35 миллионов рублей. Только в 2019 году они выросли на треть, - рассказали "КП" - Кубань" поставщики голубого топлива.

А заложниками ситуации оказались простые жильцы, которые являются добросовестными плательщиками.

- У нас давно не топят, как следует, наверно, с 2015 года. На 10 тысяч человек один котел. Соседи пригласили директора котельной, чтобы он дал разъяснения по предстоящему отопительному сезону. Директор на сход граждан не пришел, поэтому мы решили записать видеообращение. Это уже был отчаянный шаг, потому что от администрации края мы получаем "отписки", также бездействует и управляющая компания, - рассказала «Комсомольской правде»- Кубань» жительница ЖК «Георгиевский» Юлия Мешкова.

Обращение жителей ЖК Георгиевский.

Придать огласке ситуацию местные жители решили не только из-за отопления. С сентября прекращена подача горячей воды, и большинство жителей вынуждены греть ее в тазиках и ведрах. Также несколько месяцев в комплексе отсутствует уличное освещение, из-за чего женщинам с детьми приходится возвращаться из детсадов и школ в кромешной темноте.

- Я считаю, что моя семья стали жертвами социального эксперимента. Горячей воды нет полтора месяца, отопление не обещают, освещение во дворе отсутствует три месяца, к трубе с водой хотят подключить еще один жилой комплекс, что неминуемо приведёт к падению давления воды и, возможно, другим нештатным ситуациям. При этом ни одна из вышеописанных ситуаций не вписывается в рамки закона, - написал в соцсетях житель комплекса Вячеслав Муха.

По словам жильцов, некоторые строительные компании несанкционированно пытаются подключиться к трубе, снабжающей этим ресурсом четыре тысячи квартир ЖК «Георгиевский». Якобы при одной из таких атак была повреждена труба, которая до сих пор не восстановлена надлежащим образом. Местные жители опасаются, что из-за халатного отношения под угрозой затопления может оказаться целый микрорайон.

Жильцы ЖК «Георгиевский» написали коллективную жалобу на имя прокурора Краснодарского края. Ведомство проводит проверку. «Комсомольская правда» - Кубань» будет следить за дальнейшим развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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