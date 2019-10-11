2019-10-11T12:28:07+03:00
Общество

Роман Скалничук: «Иду на форум «Мой бизнес», чтобы узнать, какие услуги будут востребованы в будущем»

Предприниматель развивает несколько направлений бизнеса одновременно
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Роман СкалничукРоман Скалничук
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Генеральный директор «Скармарт» Роман Скалничук стал амбассадором проекта «Мой бизнес» Минэкономразвития России в Краснодаре. Предприниматель развивает несколько направлений бизнеса одновременно. Более десяти лет он продает зерно, две недели назад запустил производство бытовой химии и планирует открыть предприятие по переработке сои в изолят.

По мнению Романа, агробизнес нуждается в цифровизации. Например, в создании маркетплейсов, таких как AliExpress или eBay, которые объединят покупателей, производителей и переработчиков. «Недавно в Турции познакомился с предпринимателями, которые создали цифровую площадку по продаже фруктов и овощей «Фермер-эксперт». Мы подписали с ними соглашение, и теперь будем продвигать продукцию на их платформе, планируем подключать разные сельхозкультуры», – делится предприниматель. Также краснодарец ведет переговоры с иностранными компаниями по производству микроудобрений или прилипателей для опрыскивания растений.

Недавно Роман Скалничук выпустил первую партию дезинфицирующих средств, которая будет реализовываться в гипермаркетах. Есть заказы из Эфиопии и Египта. Иностранцы предлагают организовать экспорт в свободной от налогов зоне и хотят импортировать в Краснодар жареный кофе. Роман находит партнеров благодаря опыту, со многими продавцами и посредниками он знаком. Идея заняться химическим производством пришла к Роману после посещения индустриальных парков в Казани и Турции.

Год назад Роман заинтересовался соей, предприниматель уже занимался ее продажей, знал о свойствах и спросе на продукт. Например, по словам руководителя «Скармарт», стакан соевого изолята обеспечивает организм белком на целый день. Роман посетил сельскохозяйственные форумы, проконсультировался с профессором Кубанского аграрного университета В. И. Комлацким о культуре и провел переговоры о перспективах переработки сои.

Предприниматель решил создать в Краснодаре соевый кластер. За последние три года валовый сбор сои в крае поднялся с 260 до 360 тысяч тонн. Роман Скалничук планирует построить предприятие по производству культуры в изолят. «Бизнес-план, проектно-сметную документацию, аналитику мне помогли подготовить в центре «Мой бизнес». Высокотехнологичное оборудование на территории края имеется, земля есть. Осталось найти финансирование. Документы на кредитование направил в несколько банков», – рассказывает он.

Генеральный директор «Скармарт» считает, что предприниматели нуждаются в помощи со сбытом и указании направления, которое будет пользоваться спросом, а также знаниях. «Иду на форум «Мой бизнес», чтобы узнать, какие услуги будут востребованы в будущем, какие экономические тенденции актуальны, почерпнуть идеи, которые пригодятся. Новые знания добавляют уверенности. Предлагаю объединиться амбассадорам и устраивать встречи для обмена опытом», – озвучивает Роман.

Подготовила Марейка Лосева

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