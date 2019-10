Сергей Полунин и шоу «Сатори»: российская премьера

Шоу будет состоять из двух актов.

Первый акт составлен из соло и дуэтов звёзд мирового балета. «Для меня большая честь, что в российском туре согласились принять участие такие крутые танцоры, - сказал Сергей Полунин. – Я хочу показывать лучших артистов. Это цель моей миссии. Как продюсер, я хочу создать платформу для артистов. И этот тур – важный шаг в воплощении идеи. А, так как у нас российских тур, в первом акте, в основном, будут выступать представители великой русской школы балета».

«Я уверен: смотреть это будет очень интересно, - продолжил Сергей Полунин. – Тут нет ничего скучного и лишнего, всё довольно компактно. Скучное – это самое страшное, что может быть в жизни и искусстве. Тем более, в российском туре мы будем выступать не на классических, а на более эстрадных площадках. Мы не знаем, какой зритель к нам придёт – может быть, любители театра или современной музыки. Поэтому постараемся их удивить».

В туре «Сатори» состоится мировая премьера. Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура. «С Йоханом я сотрудничаю давно, - напомнил Сергей Полунин. – И его новое соло АВС, мне кажется, получилось очень оригинальным. Смотреть его точно будет интересно. Кобборг – один из лучших актёров в мировом балете, и его актерское мастерство будет полноценно раскрыто в номере».

Ещё одним звёздным участником станет Леонид Сарафанов – один из самых выдающихся исполнителей сложной классической партии Па-де-де из балета «Дон Кихот». «Я был ещё маленьким, а Леонид уже считался признанной мировой звездой, сказал Сергей Полунин. – Он обладатель удивительно чистой техники, был и остаётся для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета в нашем шоу будет представлять именно Сарафанов со своей партнёршей Елизаветой Кокоревой».

Сергей Полунин неоднократно признавался, что является большим поклонником творчества Бориса Эйфмана. В шоу солисты Театра Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием». «Борис Яковлевич Эйфман воплощает собой самое настоящее искусство, самое высокое его качество. Он по-своему представляет русский театр и русский танец – и этот взгляд всегда новый, свежий. Я его очень ценю. Это настоящий мировой класс – очень дорогой и редкий. Для меня большая честь, что Борис Яковлевич разрешил использовать своё произведение, которое исполнят звёзд его театра».

Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. Откроет всё шоу классика – «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой. «Но зрителей ждёт небольшой сюрприз, - улыбнулся Сергей Полунин. – Мы думали с Юко Ойши, как подать классический номер несколько в необычном варианте. И решили, что я буду одет немного в другую, нестандартную одежду».

«Диана и Актеон» перейдёт в «Лунную сонату», созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. Премьера этого соло состоялась недавно на территории древнего храма в Киото. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Сергея Полунина Take Me To Church на музыку Hozier – у клипа более 27,5 млн. просмотров только в официальном релизе.

Второй акт шоу Сергея Полунина – это собственно «Сатори».

В практике дзэн «сатори» означает «внезапное просветление», «видение собственной природы». «В принципе, все искусство существует, чтобы разбудить в человеке хорошие и правильные чувства, - считает Сергей Полунин. – И благодаря этому, возможно, изменить его взгляды на мир и свою жизнь. Через моего персонажа мы показываем путь такого просветления – от полного незнания себя».

«И сам спектакль «Сатори» – тоже своеобразная проекция жизни человека, - продолжил Сергей Полунин. – Всё меняется и эволюционирует не только в жизни, но и в нашем спектакле. Его создатель Гейб дель Веккьо верит, что с каждым спектаклем нужно что-то добавлять и изменять. Поэтому каждый выход на сцену мы пытаемся сделать что-то лучше и ярче, немного иначе».

Важное событие: в «Сатори» примет участие учащийся Академии хореографии в Севастополе, где Сергей Полунин является исполняющим обязанности ректора. Роль Мальчика репетируют девятилетние Арсений Цурко и Василий Шевченко, которые получили гранты Благотворительного фонда поддержки и развития искусств Сергея Полунина на обучение в студии Академии хореографии. Кто из них выйдет на сцену – пока неизвестно. Возможно, что танцевать будет оба.

«Дети – это самое важное в жизни, потому что они – наше будущее, - сказал Сергей Полунин. – И так совпало, что основой всей моей миссии являются дети, а в центре спектакля «Сатори» находится – мальчик. И я по-настоящему счастлив, что мы смогли привлечь Арсения и Василия, которые поступили в Академию хореографии, получили мои гранты. У них пока нет большого опыта, но они очень талантливые! Репетировать с ними очень приятно и интересно, детская энергия вообще обогащает».

Российский тур «Сатори»

13 октября – Санкт-Петербург

15 октября – Москва

17 октября – Краснодар

19 октября – Воронеж

21 октября – Нижний Новгород

23 октября – Екатеринбург

Программа шоу 17 октября в Краснодаре, 19 октября в Воронеже, 21 октября в Нижнем Новгороде и 23 октября в Екатеринбурге

Первый акт. Этюды

«Диана и Актеон»

Соло – Сергей Полунин

Хореография: Агриппина Ваганова

Музыка: Цезарь Пуни

«Лунная соната»

Соло – Сергей Полунин

Хореография: Юка Ойши

Музыка: Людвиг ван Бетховен

Из балета «Красная Жизель»

Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук

Хореография: Борис Эйфман

Музыка: Альфред Шнитке

Мировая премьера! ABC

Соло – Йохан Кобборг

Хореография: Эрик Готье

Музыка: Филип Каннихт и Эрик Готье

Па-де-де из балета «Дон Кихот»

Дуэт – Леонид Сарафанов и Елизавета Кокорева

Хореография: Александр Горский

Музыка: Людвиг Минкус

Дуэт из балета «Анна Каренина»

Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук

Хореография: Борис Эйфман

Музыка: Петр Чайковский

Take Me To Church

Соло – Cергей Полунин

Хореография: Джейд Хейль-Кристофи

Музыка: Hozier

Второй акт. «Сатори»

Искатель – Сергей Полунин Шо – Джулия Баро

Мать – Джанн Эстерхози Мальчик – Арсений Цурко или Василий Шевченко

Тени – Алексей Любимов, Деян Коларов

Композитор – Лоренц Денгель

Режиссер – Габриэль Марсель дель Веккьо

Ассистент режиссера – Лиза Гиллеспе

Декорации – Дэвид Лашапель

Художник по костюмам – Анжелина Атлагик

Художник по свету – Константин Бинкин