Сергей Полунин и шоу «Сатори»: российская премьера
Шоу будет состоять из двух актов.
Первый акт составлен из соло и дуэтов звёзд мирового балета. «Для меня большая честь, что в российском туре согласились принять участие такие крутые танцоры, - сказал Сергей Полунин. – Я хочу показывать лучших артистов. Это цель моей миссии. Как продюсер, я хочу создать платформу для артистов. И этот тур – важный шаг в воплощении идеи. А, так как у нас российских тур, в первом акте, в основном, будут выступать представители великой русской школы балета».
«Я уверен: смотреть это будет очень интересно, - продолжил Сергей Полунин. – Тут нет ничего скучного и лишнего, всё довольно компактно. Скучное – это самое страшное, что может быть в жизни и искусстве. Тем более, в российском туре мы будем выступать не на классических, а на более эстрадных площадках. Мы не знаем, какой зритель к нам придёт – может быть, любители театра или современной музыки. Поэтому постараемся их удивить».
В туре «Сатори» состоится мировая премьера. Знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура. «С Йоханом я сотрудничаю давно, - напомнил Сергей Полунин. – И его новое соло АВС, мне кажется, получилось очень оригинальным. Смотреть его точно будет интересно. Кобборг – один из лучших актёров в мировом балете, и его актерское мастерство будет полноценно раскрыто в номере».
Ещё одним звёздным участником станет Леонид Сарафанов – один из самых выдающихся исполнителей сложной классической партии Па-де-де из балета «Дон Кихот». «Я был ещё маленьким, а Леонид уже считался признанной мировой звездой, сказал Сергей Полунин. – Он обладатель удивительно чистой техники, был и остаётся для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета в нашем шоу будет представлять именно Сарафанов со своей партнёршей Елизаветой Кокоревой».
Сергей Полунин неоднократно признавался, что является большим поклонником творчества Бориса Эйфмана. В шоу солисты Театра Эйфмана Любовь Андреева и Олег Габышев исполнят номер из балета Эйфмана «Реквием». «Борис Яковлевич Эйфман воплощает собой самое настоящее искусство, самое высокое его качество. Он по-своему представляет русский театр и русский танец – и этот взгляд всегда новый, свежий. Я его очень ценю. Это настоящий мировой класс – очень дорогой и редкий. Для меня большая честь, что Борис Яковлевич разрешил использовать своё произведение, которое исполнят звёзд его театра».
Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. Откроет всё шоу классика – «Диана и Актеон» в хореографии Агриппины Вагановой. «Но зрителей ждёт небольшой сюрприз, - улыбнулся Сергей Полунин. – Мы думали с Юко Ойши, как подать классический номер несколько в необычном варианте. И решили, что я буду одет немного в другую, нестандартную одежду».
«Диана и Актеон» перейдёт в «Лунную сонату», созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. Премьера этого соло состоялась недавно на территории древнего храма в Киото. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Сергея Полунина Take Me To Church на музыку Hozier – у клипа более 27,5 млн. просмотров только в официальном релизе.
Второй акт шоу Сергея Полунина – это собственно «Сатори».
В практике дзэн «сатори» означает «внезапное просветление», «видение собственной природы». «В принципе, все искусство существует, чтобы разбудить в человеке хорошие и правильные чувства, - считает Сергей Полунин. – И благодаря этому, возможно, изменить его взгляды на мир и свою жизнь. Через моего персонажа мы показываем путь такого просветления – от полного незнания себя».
«И сам спектакль «Сатори» – тоже своеобразная проекция жизни человека, - продолжил Сергей Полунин. – Всё меняется и эволюционирует не только в жизни, но и в нашем спектакле. Его создатель Гейб дель Веккьо верит, что с каждым спектаклем нужно что-то добавлять и изменять. Поэтому каждый выход на сцену мы пытаемся сделать что-то лучше и ярче, немного иначе».
Важное событие: в «Сатори» примет участие учащийся Академии хореографии в Севастополе, где Сергей Полунин является исполняющим обязанности ректора. Роль Мальчика репетируют девятилетние Арсений Цурко и Василий Шевченко, которые получили гранты Благотворительного фонда поддержки и развития искусств Сергея Полунина на обучение в студии Академии хореографии. Кто из них выйдет на сцену – пока неизвестно. Возможно, что танцевать будет оба.
«Дети – это самое важное в жизни, потому что они – наше будущее, - сказал Сергей Полунин. – И так совпало, что основой всей моей миссии являются дети, а в центре спектакля «Сатори» находится – мальчик. И я по-настоящему счастлив, что мы смогли привлечь Арсения и Василия, которые поступили в Академию хореографии, получили мои гранты. У них пока нет большого опыта, но они очень талантливые! Репетировать с ними очень приятно и интересно, детская энергия вообще обогащает».
Российский тур «Сатори»
13 октября – Санкт-Петербург
15 октября – Москва
17 октября – Краснодар
19 октября – Воронеж
21 октября – Нижний Новгород
23 октября – Екатеринбург
Программа шоу 17 октября в Краснодаре, 19 октября в Воронеже, 21 октября в Нижнем Новгороде и 23 октября в Екатеринбурге
Первый акт. Этюды
«Диана и Актеон»
Соло – Сергей Полунин
Хореография: Агриппина Ваганова
Музыка: Цезарь Пуни
«Лунная соната»
Соло – Сергей Полунин
Хореография: Юка Ойши
Музыка: Людвиг ван Бетховен
Из балета «Красная Жизель»
Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук
Хореография: Борис Эйфман
Музыка: Альфред Шнитке
Мировая премьера! ABC
Соло – Йохан Кобборг
Хореография: Эрик Готье
Музыка: Филип Каннихт и Эрик Готье
Па-де-де из балета «Дон Кихот»
Дуэт – Леонид Сарафанов и Елизавета Кокорева
Хореография: Александр Горский
Музыка: Людвиг Минкус
Дуэт из балета «Анна Каренина»
Дуэт – Нина Змиевец и Денис Климук
Хореография: Борис Эйфман
Музыка: Петр Чайковский
Take Me To Church
Соло – Cергей Полунин
Хореография: Джейд Хейль-Кристофи
Музыка: Hozier
Второй акт. «Сатори»
Искатель – Сергей Полунин Шо – Джулия Баро
Мать – Джанн Эстерхози Мальчик – Арсений Цурко или Василий Шевченко
Тени – Алексей Любимов, Деян Коларов
Композитор – Лоренц Денгель
Режиссер – Габриэль Марсель дель Веккьо
Ассистент режиссера – Лиза Гиллеспе
Декорации – Дэвид Лашапель
Художник по костюмам – Анжелина Атлагик
Художник по свету – Константин Бинкин